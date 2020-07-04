На Украине осквернили памятники погибшим военным

Вандалы осквернили памятные знаки, установленные погибшим военным в Луганской области Украины. Злоумышленники нарисовали свастики красной краской.

Пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Кириленко предварительно квалифицировала их действия как хулиганство, это статья 296 Уголовного Кодекса Украины, которая предусматривать до пяти лет тюрьмы.

На данный момент памятники удалось отмыть, сообщает издание "Общественное".