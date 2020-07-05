Губерниев рассказал, как тренировал сына на мандаринах

В эфире телеканала "Россия 1" телекомментатор Дмитрий Губерниев рассказал, как тренировал сына. "Я брал теннисный мяч или мандарин и без предупреждения бросал в пятилетнего Мишу с трех метров, а он ловил – у него были великолепные задатки для игровых видов спорта, он был прирожденный вратарь ", – вспомнил телеведущий.

Однако мать Миши – чемпионка мира по легкой атлетике Ольга Богословская – была против спортивной карьеры сына. "Ольга на эту амбразуру, можно сказать, легла и не позволила ему. А между прочим, в нынешнем возрасте Миши Игорь Акинфеев уже был вратарем сборной, в 17 лет", – с сожалением говорит Губерниев. Решение жены он оправдывает тем, что Богословская прошла непростой путь спортсмена от начала до конца и, наверное, поэтому не хотела такой карьеры своему ребенку.

Ранее Губерниев раскритиковал поведение олимпийской чемпионки по биатлону Анфисы Резцовой на самоизоляции.