Хабиб Нурмагомедов: мы сделали все, что было в наших силах

Чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов пообщался во время похорон своего отца с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым. Боец смешанных единоборств поблагодарил главу Чечни за помощь, заявив, что для спасения Абдулманапа Нурмагомедова было сделано все возможное.

"Мы вас благодарим, спасибо вам большое. Что было в наших силах, мы сделали. Это важно помнить, знать. Пусть это объединит наши народы", – отметил Нурмагомедов в видео, которое было опубликовано на странице kadyrov_news95 в Instagram.

Напомним, что Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля в Москве. Ранее у него диагностировали коронанвирус COVID-19. Ему было 57 лет.