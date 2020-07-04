4 июля 202020:13

"Сельта" Смолова упустила победу в матче с "Бетисом"

sportbox.ru

Футболисты "Сельты" принимали на своем полу "Бетис" в рамках 34-го тура чемпионата Испании. Забив в первом тайме, "небесные" не смогли удержать преимущество. Итоговый счет – 1:1.

Хозяева поля вышли вперед на 22-й минуте. Гол со штрафного забил Нолито. Гости отыгрались на 79-й минуте усилиями Зухаира Феддаля. Больше мячей командам забить не удалось.

Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов провел на поле 54 минуты и был заменен во втором тайме.

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