Театр эстрады уточнил состояние Хазанова

Завтра художественный руководитель театра Эстрады Геннадий Хазанов вернется домой с планового обследования в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева. Об этом рассказали в самом театре.

Ранее СМИ сообщали, что Хазанову стало плохо, и из-за проблем с сердцем ему вызвали скорую. Сам артист назвал эту новость бредом.

Геннадий Хазанов родился 1 декабря 1945 в Москве.

Образ студента кулинарного техникума появился во время учебы Хазанова в МИСИ. Затем он поступил в цирковое училище, а с 1969 года стал работать конферансье в оркестре Леонида Утесова. В 1975 году к Хазанову пришел успех – его комический персонаж получил всенародную известность. Актер выступал с моноспектаклями, озвучивал мультфильмы. Его голосом говорит попугай Кеша в трех частях мультфильма "Возвращение блудного попугая". А в 1997 году Геннадий Хазанов стал художественным руководителем Театра эстрады.