4 июля 202021:30

Тигрица растерзала сотрудницу зоопарка в Цюрихе

фото: pixabay.com

Тигрица напала на сотрудницу зоопарка Цюриха. Женщина скончалась от полученных травм.

ЧП произошло днем в субботу, 4 июля. По не известным пока причинам женщина вошла в вольер к амурской тигрицы по кличке Ирина, и та на нее напала. Прибежавшим на место происшествия служащим зоопарка удалось выманить животное из вольера, женщине оказали медицинскую помощь, но спасти ее не удалось.

Почему сотрудница зоопарка находилась с тигром в вольере, выясняет прокуратура и полиция. Тигрицу изолировали, ее судьба пока не известна, пишет РИА Новости.

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