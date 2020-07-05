Пожар, уничтоживший церковь под Томском, стал личной трагедией для сельчан

Пожар полностью уничтожил 150-летний деревянный храм в селе Зоркальцево под Томском. Пострадавших нет. По предварительным данным причиной возгорания стал удар молнии.

От Зоркальцевской церкви, стоявшей здесь с XIX века, за пару часов остались лишь обгоревшие бревна. По словам очевидцев, огонь мгновенно проник внутрь, и даже не смотря на сильный дождь продолжал распространятся.

На этом месте еще утром стояла церковь и шла служба. К счастью, никто не пострадал, в том числе благодаря помощи самих жителей.

"Мы своими силами как могли что-то вынесли оттуда. Жар от огня был очень сильный, рядом стоящая часовня нагрелась настолько, что начала обугливаться. Чтобы и она не загорелась, приходилось ее обливать водой. Лично для меня это такая трагедия, потому что это место, рядом с которым я вырос, я хожу туда, для меня это, конечно, трагедия", — говорит Серафим Миронов.

Пожарные приехали на место спустя 20 минут от начала возгорания, но для жителей близлежащих домов это время показалось вечностью.

Благодаря слаженной работе пожарных и односельчан удалось обойтись без жертв, и серьезного вреда соседним постройкам. Даже не смотря на большую площадь распространения огня.

Церковь была основана еще в 1873 году. При советской власти храм был закрыт, а в здании расположился Дом культуры. Вернулся к прихожанам храм в 1987 году в аварийном состоянии. Ее долго восстанавливали, службы возобновились лишь в 2009 году. Сейчас местные жители планируют вновь взяться за реконструкцию.