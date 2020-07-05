Библиотеки Псковской области переживают масштабную модернизацию

Библиотеки Псковской области тысячами закупают новые книги, меняют старую мебель и оборудование на новые. Модернизация ведется в рамках национального проекта "Культура" — райцентры региона получили десятки миллионов рублей.

Запах новых книг — самый приятный для директора Порховской библиотеки Светланы Петровой. Пополнение фондов в этом году составило семь с половиной тысяч изданий, при том, что вся библиотека насчитывает пятьдесят четыре тысячи экземпляров. На приобретение новой литературы библиотека направила четверть из десяти миллионов полученных средств. Остальное — новая мебель, стеллажи, оборудование.

"Оборудование у нас достаточно старое. Мы хотим его заменить. Новое цветовое решение будет, много мебели — новые скамейки, новые диваны. Заменим новые кафедры, заменим стеллажи, на стеллажи поставим новые книги. Это нужно, читатели к нам идут и сегодня уже несколько человек позвонили, когда мы откроемся, поэтому все хотят и ждут новых книг и обновленной библиотеки", — рассказывает директор Порховской центральной районной библиотеки Светлана Петрова.



В библиотеке появятся телевизоры, интерактивные доски, компьютеры, настольные игры для детей. Все это приобретено на средства национального проекта "Культура". По условиям программы по созданию модельных библиотек, муниципалитет сначала проводит в учреждении ремонт. Средства нацпроекта также могут быть направлены на реконструкцию помещений, но большая часть — на приобретение мебели, оборудования и книг.



"Пойдет и молодежь, и средний возраст, и пожилые, они будут читать, залезать в Интернет, они будут интересоваться чем-то, и я надеюсь, что они получат правильную информацию и по писателям, и по нашей истории, и по всей нашей жизни. Это будет центр интеллектуального и патриотического воспитания. Мы очень гордимся, что это у нас получилось. Мы это доведем до конца и до 1 октября текущего года все будет сдано, а то и раньше", — говорит глава Порховского района Виктор Степанов.

В библиотеке "Библиолюб" микрорайона Любятово в Пскове ремонт начался в прошлом году. После того, как треснула несущая стена, муниципалитет выделил полтора миллиона рублей на капитальную реконструкцию — ремонт стены, системы отопления, замену окон и кровли. В этом работы продолжились. В планах — капремонт пола, потолка и косметический во всех помещениях. А пять миллионов рублей библиотека получила по национальному проекту. Эти средства будут направлены на приобретение новой мебели, мультимедийного оборудования и книг. Фонд обновится почти на четверть — в библиотеку поступят четыре тысячи новых изданий.



"Кроме того, что их ждет книга, конечно, у нас будет подключение и к электронным ресурсам, электронным библиотекам страны, и это будет очень интересно, полезно людям. И кроме того, в привлекательных, удобных помещениях можно будет найти себе дело по душе. У нас есть группа творчества для детей. У нас планируется сразу после открытия реализация двух новых проектов", — говорит заведующая библиотекой "Библиолюб" Елена Сойту.

В рамках нацпроекта сотрудники учреждений также проходят курсы повышения квалификации. В обновленном виде библиотеки, участники нацпроекта, откроются уже к осени.