Иран подал на США в Международный суд из-за воздействия американских санкций на борьбу с коронавирусом.

Как заявила вице-президент Ирана по правовым вопросам, санкции жестоки и противоречат правам человека.

Она отметила, что многочисленные ограничения мешают стране бороться с коронавирусом. Американские санкции, в частности, препятствуют импорту в Иран товаров гуманитарного назначения, в том числе продовольствия и лекарств, передает телеканал "Россия 24".