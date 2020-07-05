Канье Уэст хочет стать президентом США

Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться в президенты США. Об этом американский рэп-исполнитель написал в своем аккаунте в Twitter.

Уэст не уточнил, интересы какой партии он будет представлять. Но до сих пор он не скрывал свою симпатию к правящей партии и Дональду Трампу. Также неизвестно, о выборах какого года говорит исполнитель.

Ранее Уэст несколько раз заявлял о президентских амбициях и допускал участие в выборах 2024 года.

Канье Уэст за свою музыкальную карьеру получил более 20 премий "Грэмми" и как исполнитель, и как продюсер. Он признан одним из самых популярных исполнителей в направлении рэп. В этом году журналом Forbes музыкант был назван миллиардером с состоянием более 1,3 миллиарда долларов.