"Лацио" разгромлен "Миланом" и теряет шансы на скудетто

В чемпионате Италии по футболу состоялся принципиальный матч. В котором римский "Лацио" принимал "Милан". Столичный клуб до этой встречи преследовал лидера "Ювентус", но проиграв с крупным счетом 0:3, практически утратил шансы побороться с Турином за скудетто: их разделяют 7 очков.

Игра у "лациале" явно не задалась, а вот "Милан", неожиданно, был и мобилен, и агрессивен. Уже в первом тайме Чалханоглу и Ибрагимовчи (с пенальти) вывели "россонери" вперед. Во второй половине игры, когда хозяева вроде бы помчались отыгрываться, Ребич окончательно остудил их пыл. 3:0 – крупная победа "Милана".

Гости после этого успеха набрали 46 очков и обошли "Наполи" в борьбе за зону еврокубков, поднявшись на 6-е место. "Лацио" (68 очков) остался вторым, все больше отставая от "Юве" (75) и позволяя "Интеры" (64 и матч в запасе) включиться в борьбу за серебро Серии "А".