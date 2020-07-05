Еженедельная программа Вести.net от 4 июля 2020 года

Сколько стоит бесплатный интернет, зачем создавать очки, которые не продаются, какой голосовой помощник не умеет говорить и заработок в соцсетях: почему блогерам стало проще, а самой большой социальной сети -сложнее; главные события мира технологий в итоговой программе Вести.net с Павлом Кушелевым.

В этом выпуске: