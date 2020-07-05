Формула-2. Шварцман дебютировал в Австрии "бронзовой" гонкой

Параллельно с чемпионатом мира по автоспорту в классе "Формула-1" на трассе Red Bull Ring в Австрии стартовало первенство "Формулы-2". В нем участвуют три пилота из России и молодой Роберт Шварцман из команды Prema Racing на стартовом этапе стал третьим. Выиграл британский гонщик UNI-Virtuosi Каллум Илотт.

Обладатель поул-позиции китаец Гуань Ю Чжоу упустил лидерство на старте в пользу Илотта, но быстро вернул его. После волны пит-стопов китаец выехал позади напарника и немца Мика Шумахера из Prema, который сумел пройти обе UNI-Virtuosi благодаря более ранней остановке. Чжоу потребовалась всего пара кругов, чтобы выйти с третьего места на первое, но на 27-м круге его машина потеряла мощность на прямой, и после вынужденного пит-стопа он откатился в хвост пелетона.

Вскоре после этого появилась машина безопасности – россиянин Артём Маркелов остановился на трассе с технической неисправностью. К этому моменту Шварцман занимал четвёртое место, которое превратилось в третье из-за вылета Шумахера-младшего в гравий. На заключительных кругах россиянин прессинговал бывшего напарника по "Формуле-3" австралийца Маркуса Армстронга, но не стал рисковать и в дебютной гонке в "Формуле-2" заработал подиум. Илотт оторвался на девять секунд и одержал уверенную победу.

Ещё один россиянин Никита Мазепин в итоговом протоколе 14-й. Маркелов же после своей небольшой аварии так и не смог продолжить выступление, сообщает Autosport.Ru. Вторая гонка первого австрийского этапа "Формулы-2" состоится в воскресенье, 5 июля, в 12:10 по московскому времени.