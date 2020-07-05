5 июля 202009:30

Футболист "Спартака" Крал: за поражение от "Тамбова" должны спросить с игроков

spartak.com

Полузащитник московского "Спартака" Алекс Крал высказался о поражении в матче 26-го тура российской премьер-лиги против "Тамбова". "Красно-белые" упустили победу, дважды ведя по ходу встречи – 2:3.

"Настроение паршивое, на душе паршиво. Мы были готовы к этому матчу, это точно. Нам так непозволительно играть, – приводит слова Крала РИА Новости. – Дома мы должны выглядеть сильнее, мы должны быть более готовыми и решительными. Мы дважды вели в счете и трижды пропустили. Мы должны спросить в первую очередь с игроков", – подытожил футболист.

"Спартак" потерпел второе поражение в последних пяти играх и с 32 очками занимает шестое место в турнирной таблице, а "Тамбов", прервавший серию из трех поражений, расположился на 12-й строчке, имея в активе на четыре балла меньше.

В следующем туре чемпионата России "красно-белые" в среду, 8 июля, примут московский "Локомотив", а "Тамбов" спустя два дня сыграют с грозненским "Ахматом".

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