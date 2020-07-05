5 июля 202009:43 Марина Громова

Строительство метро и реконструкция медцентров: Собянин подвел итоги недели

Строительство метро и реконструкция медцентров: Собянин подвел итоги недели

Столица отметила важную дату — восемь лет назад к ней присоединили новые территории. Все эти годы Новая Москва активно развивается. Из-за пандемии некоторые работы были поставлены на паузу, но теперь все возвращается к прежнему ритму, как и по всей территории столицы. О строительстве метро, новых станциях МЦД и реконструкции медучреждений в интервью "России 1" рассказал мэр Сергей Собянин.

Боткинская больница, одна из первых клиник, перепрофилированных для пациентов с коронавирусом, возвращается к плановой помощи. Под COVID-19 оставят только временный корпус. На территории больницы уже возобновили масштабную реконструкцию. Строительные работы в старейшем стационаре Москвы идут с 2016 года. Недавно они начались еще в четырех корпусах.

"Это не просто какая-то косметика, на базе каждого такого корпуса создаётся уникальная клиника, уникальная по своим технологиям и возможностям, — подчеркнул Сергей Собянин. — Это сосудистый центр, это хирургия, целый ряд других направлений. Это серьезное продвижение — вообще создание на базе Боткинской больницы центра супермирового уровня".

Несмотря на пандемию, сдали в срок сразу две станции МЦД-1: "Сетунь" и "Славянский бульвар". Реконструкция шла круглосуточно, движение поездов на Белорусском направлении не останавливали. На станциях появились новые навесы, эскалаторы, удобные указатели и современные турникеты. А на "Славянском бульваре" еще и пересадочный узел — переходить на одноименную станцию метро стало удобнее.

"За последнее время мы открыли и реконструировали около 8 станций, еще 15 станций в работе — проектирование и реконструкция. Так что работа будет продолжаться. Каждое такое открытие — это целое событие. Это красивые станции, комфортные, удобные, связывающие не только транспортные инфраструктуры, но и целые районы, которые сегодня разрознены", — отметил мэр.

Событием станет и открытие станции "Мамыри" — уже не железной дороги, а метро. Запуск запланирован на 2023 год. Это часть Коммунарской линии, ее прокладывают в границах поселка Мосрентген. Несколько лет назад это была территория Московской области, сегодня — Новая Москва. На этой неделе отметили восьмую годовщину присоединения к столице новых земель. Тогда площадь города увеличилась в 2,5 раза.

"За эти годы было построено 8 станций метрополитена, больше 200 километров дорог, десятки школ, детских садов, поликлиник, больниц и так далее. Создано почти четверть миллиона рабочих мест — огромное развитие дало. Город затратил за эти годы где-то около 300 миллиардов рублей инвестиций. Казалось бы, гигантская сумма, но бизнес вложил еще больше — 1 триллион 200 миллиардов", — рассказал Собянин.

Но главное, чем запомнится эта неделя — голосование по поправкам в Конституции. Абсолютное большинство россиян, почти отдали свой голос "за".

"За этот период на нас навалилась пандемия, тысячи смертей, концентрация всех сил и средств для борьбы с ней, это серьезный удар по экономике, по целым отраслям. И вот в этой сложной ситуации мы проводили референдум по Конституции. И это голосование стало не просто голосованием за Конституцию, а своего рода таким референдумом по поддержке президента РФ, его курса, его системных мер по выводу России из кризиса, по поддержке граждан и бизнеса во время пандемии", — подчеркнул Собянин.

У москвичей была возможность проголосовать не только на участке, но и онлайн. Этот формат оказался востребованным.

"Мы прошли достаточно большой путь, проведя эксперименты по выборам в Мосгордуму, голосование за Конституцию, и, конечно, мы видим, что это вполне нормальный вариант голосования, технологическая возможность, которую мы должны предоставить людям. Вопрос в том, кому что больше нравится. Ну, нравится прийти на избирательный участок, мне тоже на избирательный участок нравится, это торжественная обстановка. Но, с другой стороны, мы знаем, что огромное количество людей не проживает по тому месту, где прописаны, живут на дачах, уезжают в командировки, в отпуск и так далее. Им надо дать возможность выбора", — считает мэр Москвы.

Электронным способом проголосовали четверть московских избирателей. Не исключено, что возможность отдать свой голос через интернет сохранится и в будущем.

 

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