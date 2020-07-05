По посольству США в Багдаде выпустили ракету

Американское посольство в Ираке подверглось ракетному удару, сообщает телеканал al-Sumaria со ссылкой на источник в службах безопасности страны. Инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье в "зеленой зоне" в центре Багдада. Атаку удалось отбить с помощью зенитно-ракетного комплекса Patriot. Ракета упала на соседний жилой дом, пострадал ребенок.

Инцидент произошел спустя несколько часов после того, как США провели испытание ЗРК "Patriot" на территории посольства в Багдаде, что вызвало недовольство иракской стороны, сообщил телеканал Rudaw. Вице-спикер парламента Хасан аль-Кааби назвал этот шаг провокацией.

Укрепленный квартал "зеленая зона" в центре иракской столицы, где расположены правительственные учреждения и посольства, международный аэропорт Багдада с военным аэродромом, нередко становится мишенью для обстрелов из самодельных пусковых установок. Две недели назад создан спецкомитет при правительстве с целью пресечь подобные инциденты.