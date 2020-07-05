Тренер "Локомотива" Николич: мы уже не сможем претендовать на чемпионство

Главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич прокомментировал игру своих подопечных в матче 26-го тура российской премьер-лиги против "Сочи". Встреча завершилась без забитых мячей – 0:0.

"К сожалению, мы потеряли два очка, – приводит слова Николича пресс-служба "Локомотива". – Нам не хватает эффективности в завершающей стадии атак, мы не используем много моментов. Нужно быть более голодными до побед и голов, стараться играть эффективнее".

Ничья "железнодорожников" позволит "Зениту" досрочно стать чемпионом страны. Для этого петербуржцам в воскресенье, 5 июля, нужно на выезде обыграть "Краснодар". Победа над "быками" сделает петербуржцев самым ранним победителем чемпионата России в XXI веке.

"Думаем ли мы о чемпионстве? Мы уже не сможем претендовать на чемпионство в этом сезоне. Сейчас задача занять второе место", – подытожил Николич.

В следующем туре чемпионата России "Локомотива" 8 июля на выезде сыграет с московским "Спартаком".