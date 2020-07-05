Себастьян Феттель: машина слишком много теряет на прямых

https://www.ferrari.com/en-EN/formula1/articles/f1-austrian-gp-2020-qualifying-commentsЭкс-чемпион мира по автогонкам, гонщик итальянской формулической команды Ferrari Себастьян Феттель подвел итоги квалификации к Гран-при Австрии, стартовому этапу нынешнего сезона. Напомним, что один из "бумажных фаворитов" чемпионата займет на стартовой решетке одиннадцатое место.

"Ближе к концу квалификации я не очень уверенно чувствовал себя за рулем болида, но гонка будет в воскресенье и именно эту часть уикенда мы ждем сильнее всего, — цитирует Феттеля официальный сайт "Скудерии". – Посмотрим, чему мы сможем научиться сегодня, чтобы прибавить завтра".

Феттель признал, что машина была недостаточно быстрой: "И баланс был не идеальным. Думаю, мы слишком много теряем на прямых, уровень лобового сопротивления слишком высок. При этом в некоторых поворотах мы очень конкурентоспособны".

"Конечно, хотелось бы быть быстрее, но и одиннадцатая стартовая позиция дает нам хорошие шансы в гонке с учетом свободного выбора комплекта шин на старт. Это может позволить выбрать другую стратегию. Да, ситуация не идеальная, я не всем доволен и мы очевидно не так быстры, как конкуренты, но наш гоночный темп должен быть лучше", – заявил Феттель.