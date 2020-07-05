Задремавший водитель бензовоза устроил аварию на трассе под Пермью. Видео

В Сети появились кадры с камер, установленных в кабине грузового автомобиля Mercedes, ставшего участником дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в минувшую среду, 1 июля, в окрестностях Перми.

Как рассказал пользователь, опубликовавший ролик, водитель бензовоза задремал за рулем.

Мужчина утратил контроль над многотонной машиной и не заметил, что подъехал к месту проведения дорожных работ и сужению проезжей части. Грузовик, не снижая скорости, врезался в бетонные блоки, установленные рабочими.

По счастливой случайности, транспортное средство не задело других участников движения, сам водитель не пострадал.