5 июля 202012:00

Назван главный враг Украины

фото: facebook.com/Цензор.НЕТ

Главным врагом Украины является не Россия, а украинские националисты, заявил сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. "Именно они уничтожают Украину!" – цитирует Цекова РИА Новости. По мнению парламентария, по влиянием националистов находятся украинская политическая элита и руководство страны.

Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что главным врагом страны является Россия, имеющая вторую по численности армию в мире. Поэтому Украина намерена в 2021 году разместить на Черном и Азовском морях комплексы крылатых ракет "Нептун".

Цеков считает, что Киеву пора прекратить воинственную риторику и не "бряцать оружием у российских границ", так как Россия в состоянии отразить любую атаку со стороны любого противника.

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