Премьер-лига. Матч "Рубин" – "Оренбург" может не состояться

Футболисты "Оренбурга" даже в день гостевой игры против казанского "Рубина" еще не знают, состоится ли их матч. Как сообщил журналистам спортивный директор клуба Дмитрий Андреев, решение о проведении встречи должны дать представители Роспотребнадзора. В "Оренбурге" несколько случаев коронавируса.

Ранее "Оренбург" попросил "Рубин" перенести матч на 19 июля. Но все зависит от решения Роспотребнаддзора. "Вообще ничего не понятно, — цитируете Андреева издание "Спорт-экспресс". – Ждем разрешения Роспотребнадзора. Разрешат – полетим [на игру], нет – не полетим. Такая вот история".

Как уже сообщали Вести.Ru, в команде было выявлено 10 случаев заражения коронавирусом и в предыдущих турах контрольно-дисциплинарный комитет РФС присудил "Оренбургу" два технических поражения – сначала в несыгранном матче с "Краснодаром", а потом во встрече с "Уралом".