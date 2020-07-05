Болельщики забрались в горы, чтобы посмотреть квалификацию "Формулы-1"

Два болельщика гоночной серии "Формула-1" забрались на горы близ трассы "Ред Булл Ринг", чтобы посмотреть квалификацию Гран-при Австрии. Гоночный этап проходит без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.

Забавное видео с фанатами "королевских гонок" опубликовала пресс-служба "Формулы-1" в Twitter.

Even behind closed doors, you still find a way to watch 🔭



There are no fans in the world like F1 fans ♥️#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/lK7ox2DdNa — Formula 1 (@F1) July 4, 2020

Поул в квалификации завоевал пилот Mercedes Валттери Боттас, его партнер по команде Льюис Хэмилтон стал вторым, а Макс Ферсттапен из Red Bull замкнул тройку лидеров. Российский гонщик AlphaTauri Даниил Квят занял 13-е место.

Напомним, сезон "Формулы-1" должен был начаться в марте, но этого не произошло из-за вспышки инфекции COVID-19. Изначально была перенесена гонка в Китае. Затем не состоялся первый этап сезона – Гран-при Австралии. Позже еще ряд стран отказались от проведения спортивных мероприятий.