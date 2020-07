Болельщики забрались в горы, чтобы посмотреть квалификацию "Формулы-1"

Два болельщика гоночной серии "Формула-1" забрались на горы близ трассы "Ред Булл Ринг", чтобы посмотреть квалификацию Гран-при Австрии. Гоночный этап проходит без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.

Забавное видео с фанатами "королевских гонок" опубликовала пресс-служба "Формулы-1" в Twitter.

Even behind closed doors, you still find a way to watch 🔭



There are no fans in the world like F1 fans ♥️#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/lK7ox2DdNa