"Локомотив-Кубань" усилился защитником с опытом игры в NBA

Пресс-служба клуба "Локомотив-Кубань" объявила о переходе в команду американского защитника Джордана Кроуфорда. 31-летний баскетболист подписал соглашение с краснодарцами, рассчитанное на один год.

Последним клубом Кроуфорда был немецкий "Бамберг", в который он перешел в феврале 2020 года. На счету Джордана шесть матчей в чемпионате Германии, в которых он набрал в среднем за игру 15.7 очков, 2.8 подборов и 3.2 передачи.

🏀🔥Джордан Кроуфорд стал игроком «Локо»!

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В этом сезоне, в финальном турнире чемпионата Германии, он стал одним из лучших игроков Лиги! В среднем он набирал 15.7 очков + 2.8 подборов + 3.2 передачи!💪



Больше информации тут: https://t.co/c9Z3MmAGlk pic.twitter.com/72ZGD2lgWK — LOKO ЛокомотивКубань (@lokobasket) July 4, 2020

Также американец имеет опыт в NBA, где он сыграл 295 матчей за "Атланту", "Вашингтон", "Бостон" и "Нью-Орлеан".

Напомним, на прошлой неделе "железнодорожники" заключили долгосрочный контракт с 18-летним итальянским защитником Абрамо Канка.