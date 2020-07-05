Тема:

Аварии и ДТП 16 минут назад

5 июля 202012:55

Появилось видео столкновения поезда и авто нетрезвой компании под Новокузнецком

vk.com/Станислав Кольмягин

Опубликованы кадры, сделанные членом локомотивной бригады грузового поезда, протаранившего легковой автомобиль на перегоне между станциями Новокузнецк и Зеньково в Кемеровской области.

 

Как сообщили в полиции, вечером в минувший четверг, 2 июля, после употребления спиртных напитков 27-летняя местная жительница решила прокатить на машине своих знакомых – 29-летнего мужчину, которому и принадлежало транспортное средство, и женщину 24 лет.

Компания отправилась кататься вдоль железной дороги, но в какой-то момент водитель не справился с управлением и ВАЗ-2106 застрял на рельсах, где в него и врезался состав.

Машинист заметил помеху на путях и применил экстренное торможение, однако ему не хватило дистанции для полной остановки поезда. Для устранения последствий ЧП железнодорожникам потребовался один час.

В результате инцидента никто не пострадал, по факту аварии проводится доследственная проверка.

Ранее по теме

Сейчас

12:46

В Петербурге открыт памятник погибшим подводникам

12:34

Обрушение в Кировской области: трое погибших

12:04

Песков рассказал о телеграмме Путина Трампу

10:43

Оперштаб представил новые данные по распространению коронавируса

07:25

Канье Уэст хочет стать президентом США

06:46

В Красноярском крае при грозе пострадали пять человек

21:30

В Баку гремят взрывы: загорелась фабрика по производству красок

Показать все новости

Эксклюзив

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Песков рассказал о телеграмме Путина Трампу

Песков рассказал о телеграмме Путина Трампу

38 минут назад
Поваленные деревья и разбитые машины: в эпицентре урагана оказался палаточный лагерь

Поваленные деревья и разбитые машины: в эпицентре урагана оказался палаточный лагерь

28 минут назад
Соловьев показал результаты экспертизы по делу Ефремова

Соловьев показал результаты экспертизы по делу Ефремова

48 минут назад
В центре Питера устроили ночное веселье на грани фола

В центре Питера устроили ночное веселье на грани фола

34 минуты назад
ВОЗ прекратила испытания трех противокоронавирусных препаратов

ВОЗ прекратила испытания трех противокоронавирусных препаратов

1 час назад
Посольство России и полиция Австрии прокомментировали убийство в Герасдорфе

Посольство России и полиция Австрии прокомментировали убийство в Герасдорфе

1 час назад
Назван главный враг Украины

Назван главный враг Украины

1 час назад
Оперштаб представил новые данные по распространению коронавируса

Оперштаб представил новые данные по распространению коронавируса

2 часа назад
По посольству США в Багдаде выпустили ракету

По посольству США в Багдаде выпустили ракету

1 час назад
"Зенит" оформит самое раннее чемпионство в XXI веке, если обыграет "Краснодар"

"Зенит" оформит самое раннее чемпионство в XXI веке, если обыграет "Краснодар"

3 часа назад
Губерниев рассказал, как тренировал сына на мандаринах

Губерниев рассказал, как тренировал сына на мандаринах

3 часа назад
Строительство метро и реконструкция медцентров: Собянин подвел итоги недели

Строительство метро и реконструкция медцентров: Собянин подвел итоги недели

3 часа назад
В Балтиморе протестующие снесли памятник Христофору Колумбу

В Балтиморе протестующие снесли памятник Христофору Колумбу

2 часа назад
Кино по выходным: тернистый путь к настоящей любви

Кино по выходным: тернистый путь к настоящей любви

23 часа назад
Глава Альфа-Банка Владимир Верхошинский призвал российских программистов оставаться в России

Глава Альфа-Банка Владимир Верхошинский призвал российских программистов оставаться в России

03.07.2020 16:19
Нужна помощь: Таню Бахаеву спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Таню Бахаеву спасет операция на позвоночнике

29.06.2020 09:00
Три человека стали жертвами обрушения строящегося здания в Кировской области

Три человека стали жертвами обрушения строящегося здания в Кировской области

31 минута назад
Сотни гостей на берегу озера: вечеринка без защиты, несмотря на ограничения

Сотни гостей на берегу озера: вечеринка без защиты, несмотря на ограничения

38 минут назад
Болельщики забрались в горы, чтобы посмотреть квалификацию "Формулы-1"

Болельщики забрались в горы, чтобы посмотреть квалификацию "Формулы-1"

43 минуты назад
Премьер-лига. Матч "Рубин" – "Оренбург" может не состояться

Премьер-лига. Матч "Рубин" – "Оренбург" может не состояться

1 час назад
Себастьян Феттель: машина слишком много теряет на прямых

Себастьян Феттель: машина слишком много теряет на прямых

1 час назад
Задремавший водитель бензовоза устроил аварию на трассе под Пермью. Видео

Задремавший водитель бензовоза устроил аварию на трассе под Пермью. Видео

1 час назад
Тренер "Локомотива" Николич: мы уже не сможем претендовать на чемпионство

Тренер "Локомотива" Николич: мы уже не сможем претендовать на чемпионство

1 час назад
МКАД перекрыт для посадки вертолета, прилетевшего за пострадавшими в серьезном ДТП

МКАД перекрыт для посадки вертолета, прилетевшего за пострадавшими в серьезном ДТП

2 часа назад
ММА. Бой за титул чемпиона UFC отменил коронавирус

ММА. Бой за титул чемпиона UFC отменил коронавирус

2 часа назад
Очередь за колбасой изменила жизнь Дмитрия Губерниева

Очередь за колбасой изменила жизнь Дмитрия Губерниева

2 часа назад
Лесной пожар у нефтебазы в Якутии удалось остановить

Лесной пожар у нефтебазы в Якутии удалось остановить

3 часа назад
Вратарь ЦСКА Акинфеев провел 453-й матч в премьер-лиге

Вратарь ЦСКА Акинфеев провел 453-й матч в премьер-лиге

4 часа назад
Еженедельная программа Вести.net от 4 июля 2020 года

Еженедельная программа Вести.net от 4 июля 2020 года

4 часа назад
Калмыкия празднует 100-летие со дня провозглашения автономии

Калмыкия празднует 100-летие со дня провозглашения автономии

4 часа назад
Библиотеки Псковской области переживают масштабную модернизацию

Библиотеки Псковской области переживают масштабную модернизацию

5 часов назад
Иран подал на США в Международный суд

Иран подал на США в Международный суд

5 часов назад
Канье Уэст хочет стать президентом США

Канье Уэст хочет стать президентом США

5 часов назад
Ла Лига. "Валенсия" с Черышевым не смогла обыграть "Гранаду"

Ла Лига. "Валенсия" с Черышевым не смогла обыграть "Гранаду"

5 часов назад
Космический туризм: заключен контракт с двумя путешественниками

Космический туризм: заключен контракт с двумя путешественниками

6 часов назад
В День независимости в США забыли про коронавирус, но помнят про расизм

В День независимости в США забыли про коронавирус, но помнят про расизм

6 часов назад
Пожар на фабрике в Баку потушен

Пожар на фабрике в Баку потушен

7 часов назад
В результате проливных дождей в Японии погибли жильцы дома престарелых

В результате проливных дождей в Японии погибли жильцы дома престарелых

7 часов назад
Дальность поражения российских ЭМИ-пушек увеличена в несколько раз

Дальность поражения российских ЭМИ-пушек увеличена в несколько раз

8 часов назад
Запуск американской ракеты с семью спутниками оказался неудачным

Запуск американской ракеты с семью спутниками оказался неудачным

10 часов назад
Дорога на юг: открылся долгожданный объезд Лосево на М4 "Дон"

Дорога на юг: открылся долгожданный объезд Лосево на М4 "Дон"

11 часов назад
С МКС сделали фото кометы - ярчайшей за последние семь лет

С МКС сделали фото кометы - ярчайшей за последние семь лет

11 часов назад
Полный парад планет: начинается сегодня, продлится до августа

Полный парад планет: начинается сегодня, продлится до августа

12 часов назад
МЧС спасает красноярскую деревню от приближающегося огня

МЧС спасает красноярскую деревню от приближающегося огня

12 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку