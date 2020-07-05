Коронавирусный антирекорд побит в Иране

Число летальных исходов из-за коронавируса в Иране выросло за сутки на 163 и превысило предыдущий "рекорд", когда скончались 162 человека, сообщила глава департамента по связям с общественностью Минздрава исламской республики Сима Садат Лари. Таким образом, общее число инфицированных достигло 240,4 тысячи.

Пик по числу заразившихся за сутки пришелся в Иране на 30 марта, затем ситуация стала улучшаться, число заболевших — снижаться. Усиленные меры постепенно снимались с 11 апреля: большая часть жителей вернулась на работу, открылись торговые центры, парикмахерские и рестораны, во многих городах открылись мечети. Однако после 3 мая число хаболевших вновь начало расти, а 4 июня достигло рекордного значения — 3 574.

По словам Лари, наиболее критичная ситуация в девяти провинциях, в числе которых Западный и Восточный Азербайджан, Курдистан и Бушер.

Несмотря на то, что Минздрав отрицает начало второй волны эпидемии в стране, с сегодняшнего дня в стране вводится обязательный масочный режим, .