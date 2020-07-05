Владимир Галузин стал игроком "Нефтехимика"

Пресс-служба хоккейного клуба "Нефтехимик" сообщила о переходе в команду нападающего Владимира Галузина. 31-летний форвард подписал соглашение с командой из Нижнекамска, рассчитанный на один год.

"Мы рады приветствовать Владимира в Cтае и желаем успешного сезона", – говорится на официальном сайте "Нефтехимика".

Галузин – воспитанник "Торпедо". В прошлом сезоне играл за магнитогорский "Металлург" и казанский "Ак Барс" Всего на счету Владимира 509 игр в КХЛ, в которых он набрал 202 очка – 85 шайб и 117 передач.