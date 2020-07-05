Канье Уэст, решивший стать президентом, упустил несколько штатов

Рэпер Канье Уэст, женатый на звезде реалити-шоу Ким Кардашьян, столкнулся с техническими сложностями при попытке выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США.

Музыкант не смог собрать и зарегистрировать нужное количество подписей в штатах Нью-Йорк, Техас, Северная Каролина, Нью-Мехико, Мэн. И в бюллетенях этих штатов фамилии Уэст просто не будет. Дедлайн еще по нескольким штатам приходится на начало августа, передает USA Today.

Несколько часов назад он написал твит, в котором говорилось о вере в бога и будущем США.

Выборы президента США состоятся 3 ноября. Главные соперники – республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Уэст поддерживает Трампа.