Американский BE-4 не считают катастрофой для российской экономики

Создание в США ракетных двигателей, аналогичных российским РД-180, не приведет к особым потерям бюджета РФ, считает член Совета Федерации, первый заместитель председателя комитета по международным делам Владимир Джабаров. Он отметил, что американцы создали бы такие двигатели рано или поздно.

"Катастрофически на нашей промышленности это не скажется. Для нашего бюджета ничего страшного не будет", — приводит слова сенатора "Интерфакс".

Джабаров также отметил, что с созданием новых двигателей у США отпадет необходимость закупать российские РД-180, но это вряд ли откроет им путь для введения новых санкций против России.

"Космос — такая сфера, что все равно в одиночку там нечего делать", — сказал Джабаров. По его мнению, именно в области космоса РФ и США могут искать пути сближения.

Ракетный двигатель BE-4, разработанный американской аэрокосмической компанией Blue Origin, должен заменить российский аналог — РД-180. Они используются США для вывода на орбиту своих спутников. Первый испытательный запуск ракеты следующего поколения с новыми двигателями планируется на 2021 год. Запусками в интересах Пентагона и американского разведывательного сообщества занимается компания United Launch Alliance.