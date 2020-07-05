Вхождение ДНР и ЛНР в состав России: Джабаров ответил Бородаю

Россия не рассматривает народные республики Донбасса в качестве российских регионов, хотя они могли бы помочь нормализовать отношения между Москвой и Киевом. Об этом заявил в интервью радиостанции "Говорит Москва" зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее экс-премьер ДНР Александр Бородай на съезде российской политической партии "Родина" в Санкт-Петербурге высказал мнение, что республики Донбасса, которые, по его словам, "де-факто уже являются частью Российской Федерации", относительно скоро "станут таковой и де-юре".

Россия до сегодняшнего дня признает Донецк и Луганск территорией Украины, напомнил Джабаров — хотя сам Киев и считает их чужими территориями. Существует минский процесс, идет речь о придании ДНР и ЛНР особого статуса, и Украина уже много лет этот процесс затягивает и пытается уклониться от выполнения минских договоренностей.

"Я думаю, у народа Донбасса чаще и чаще возникает мысль: "А по пути ли нам с такой Украиной?" — сказал Джабаров. — Повторяю, это внутреннее дело сугубо ДНР и ЛНР. Делать прогнозы я не имею права".

Россия, по словам сенатора, никогда не рассматривала Донбасс, Луганск, Донецк как необходимые ей регионы, а только лишь как территории, где проживают русскоязычные люди. В Москве, по его словам, "смотрели за тем, что происходит".

Власти Украины, отметил Джабаров, "делают все, чтобы вытолкнуть эти территории за пределы своего суверенитета". По мнению сенатора, это большая ошибка: Донецк и Луганск могли бы, наоборот, стать теми регионами, которые проложат мостик между Россией и Украиной, чтобы нормализовать наши отношения. Нынешнее состояние постоянной конфронтации — это очень плохо, добавил он.