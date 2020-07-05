Формула-2. Шварцман и Мазепин попали в Топ-10 в Австрии

На австрийском автодроме Red Bull Ring завершилась вторая зачетная гонка чемпионата по автоспорту в классе "Формула-2". Здесь выступают три пилота из России и двое из них – Роберт Шварцман и Никита Мазепин, — попали в очковую зону, заняв, соответственно, 4-е и 10-е места.

Вторая гонка на трассе в Шпильберге была спринтерской. Выиграл состязания бразильский пилот команды MP Motorsport Фелипе Другович, в тройку лучших вошли резервист формулической команды Haas ditqwfhts Луи Делетраз и британец Дэн Тиктум из "конюшни" DAMS.

Шварцман, выступающий за команду Prema Racing, показал завидную стабильность: в субботней гонке он был третьим, а на сей раз занял четвертую строчку и вышел на второе место в личном зачете (лидирует британец Каллум Иллот из UNI-Virtuosi). Мазепин замкнул Топ-10, а еще один российский гонщик Артем Маркелов повредил переднее антикрыло в столкновении и откатился на последнее 18-е место.