Германия поможет Украине закрыть шахты

Германия помогает Украине разрабатывать проект по закрытию угольных шахт в малых городах. Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказала и.о. министра энергетики Украины Ольга Буславец.

Буславец сообщила, что градообразующими предприятиями шахты являются в почти 65 городах Украины. По словам и.о. министра, для живущих в них обычна ситуация, когда один человек из семьи, работающий под землей, кормит всех родных. Буславец отметила важность того, чтобы после закрытия шахты люди смогли найти новую работу в изменившихся регионах.

Специальная рабочая группа, отметила Буславец, на основе немецкого опыта готовит предложения по защите населения моногородов. Группа также выберет несколько городов для пилотного проекта. Для шахтеров разрабатывается программа профессиональной переориентации.

Украина планирует до 2050 года закрыть убыточные государственные шахты в рамках "зеленой энергетической трансформации страны".

В последние несколько дней украинские шахтеры требуют от президента Владимира Зеленского запретить импорт электроэнергии и угля газовых марок из России и Белоруссии. Также представители Львовско-Волынского угольного бассейна и Донбасса выступают за отставку главы комитета Верховной рады Андрея Геруса, обвиняя его в создании энергетического кризиса.