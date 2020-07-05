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Поправки в Конституцию 12 минут назад

5 июля 202021:21

Голосование по поправкам: уникальная кампания

Голосование по поправкам: уникальная кампания

Автор: Дмитрий Киселёв

1 июля завершилось всенародное голосование по поправкам в Конституцию России. Поправки известны, обсуждались не один месяц. Если кратко, то они делают систему государственного управления более сбалансированной и устойчивой, за самим государством Конституция закрепляет его социальный характер, поддерживаются традиции нашей культуры, неотъемлемость наших территорий — тоже подтверждается отдельной поправкой.

Особый момент — народ дает возможность Путину идти в 2024 году на президентские выборы. Или если посмотреть на эту поправку с другой стороны, то народ на прошедшем голосовании настоял на своем праве в 2024 году проголосовать за достойнейшего кандидата, при этом не отказывая в возможности выдвигаться и действующему президенту.

Сейчас нас кто-то пугает цифрой "2036", "корчит" ее телами на земле или выносит в заголовки западных газет. Американский Госдеп даже выразил тревогу, что Путин останется до этого срока. Ну, что же, это говорит лишь о том, что Вашингтон верит в крепкое здоровье Путина и в то, что он будет способен побеждать на всенародных выборах. Уверенность правомерна.

Что касается самого Путина, то как-то давно, размышляя о спорте, он заметил: чтобы не спорить с судьей, побеждать надо за явным преимуществом. Да, собственно так сейчас и получилось. Путин на голосовании одержал победу за явным преимуществом. Предложенные с его подачи поправки плюс поправка Терешковой, будучи поставленными на всенародное голосование, получили одобрение почти у 80% пришедших на избирательные участки. Уж если совсем точно, то 77,92. Но это все равно четыре пятых "за" при одной пятой "против" — 21,27%. За явным преимуществом.

Строго говоря, за Конституцию 1993 года проголосовали лишь менее 33 миллионов человек, в то время как избирателей у нас было 106 миллионов. То есть до сих пор у нас была Конституция меньшинства. А сейчас, если опять же в абсолютных цифрах, у нас за Конституцию с поправками проголосовали почти 58 миллионов человек, при том что избирателей 109 миллионов. То есть мы получили Конституцию большинства. Важный момент. Ну, как хотите. В итоге у России — качественно новая Конституция — более легитимная, добрая, более четкая, более патриотичная, более наша.

Автор: Андрей Григорьев

И сама кампания была уникальная, и голосование — каких никогда раньше не бывало. В участки на неделю превратились ледокол "Арктика", который сейчас на ходовых испытаниях в Финском заливе, пирс в Севастополе — для моряков Черноморского флота, пшеничные поля Ставрополья — для хлеборобов юга России, больницы — для врачей, продолжающих бороться с коронавирусом.

"В электронном виде много проголосовало. Очень правильно сделано — никакого ажиотажа нет. И в течение недели в спокойном режиме приходили и голосовали", — сказал Андрей Шкода, главврач ГКБ №67 имени Л. А. Ворохобова.

Впервые голосовали даже в космосе. Командир корабля "Союз МС-16" Анатолий Иванишин воспользовался дистанционным электронным способом. Он оказался необыкновенно популярным у населения.

"Результаты впечатляющие. Доля тех, кто заявился и проголосовал, — больше 90%. Это говорит о том, что технология востребованная, удобная. Каких-то больших технологических проблем мы не видели. Будем распространять на другие регионы. Мы считаем, что дальше будет технология активно развиваться и у нее большое будущее", — отметил Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Рекордное число наблюдателей — 526 тысяч — в два с половиной раза больше, чем обычно присутствует на выборах. Все это, чтобы ни у кого не было сомнений в легитимности результатов. Иностранные эксперты — даже в российском Крыму.

"Это действительно очень хорошо организованный процесс выборный. Соблюдаются все санитарные требования, все меры предосторожности. Думаю, что в целом для крымчан это хорошая возможность еще раз подтвердить тот выбор, который они сделали в 2014 году. С технической точки зрения все действительно очень хорошо организовано", — заявил Тьерри Мариани, международный эксперт, депутат Европарламента от Франции.

В эту кампанию и волонтеров работало беспрецедентное количество, больше ста тысяч. Они разъясняли населению суть поправок и помогали голосовать.

Явка — почти 68%, и это значительно выше, чем в 1993-м, когда принимали саму эту Конституцию. Тогда на участки пришли около 55% избирателей.

"Такая высокая активность россиян и их ободрение поправок, они были ожидаемы. Во-первых потому, что эти изменения назрели. Второе, что очень много людей были вовлечены в подготовку этих поправок, в их обсуждение, институтов гражданского общества, и, безусловно, понятно было и очевидно было, что это, я бы сказала, народные поправки", — заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Голосующие по дням распределились равномерно, но больше всего было, конечно, 1 июля — на эту дату было назначено голосование. В этот день призывал всех прийти Владимир Путин, обращаясь к гражданам от мемориала под Ржевом, и сам пришел — на участок в Российской академии наук.

Мало того что людям предложили разные способы — на дому, на производстве и вовсе дистанционно — так еще и традиционное голосование шло целую неделю, чтобы на участках не было столпотворения. Вынужденные меры, чтобы обезопасить население от коронавируса, оказались настолько удобными, что их предлагают использовать и впредь.

"Будем изучать запросы общества. Востребованность оказалась большая, людям понравились наши принципы. Мы предложили эти семь дней, развели во времени, предложили все остальное. Это себя оправдало", — подчеркнула глава ЦИК Элла Памфилова.

Серьезных нарушений, которые позволили бы сомневаться в результате, не было вовсе, а мелкие огрехи разбирали прямо на заседаниях Центризбиркома. Зато фейковых — целая галерея в иностранной прессе.

"Корреспонденты бегали по всей Москве в поисках протестных митингов и пытались оттуда включать прямую трансляцию. Из скверов, с площадей — везде, так сказать, агитировали людей хоть что-то сказать. Дочерний проект "Радио свобода" "Реалии" "обессмертил" имя западной журналистики душераздирающим материалом о том, как в Казане один избиратель забрал бюллетень с собой", — рассказал Александр Малькевич, руководитель экспертно-консультативной группы ОП РФ по общественному контролю за дистанционным электронным голосованием.

Оппозиционер Никита Гаврилов распространил вот такие кадры: у гаражей прикопана целая пачка заполненных бюллетеней. Но уличные камеры засняли, как за день до этого он сам туда пакет и спрятал. Или вот активист движения "Голос" Алексей Иванов снимает сюжет о нарушениях на участке №617 в подмосковном Жуковском, а потом декорацию разбирают — весь участок был фальшивый и выстроен исключительно для того, чтобы снять видеообличение.

"Несколько сотен ставленников заграничных кукловодов не смогли сбить с толку десятки миллионов наших сограждан, повлиять на их суверенный выбор", — заявил Андрей Климов, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам.

"Тех, кто поддерживает, стало в два раза больше. Поэтому сейчас у нас есть все возможности для того, чтобы объединить усилия и при такой консолидации решить задачи, которые стоят перед страной, сделать ее еще сильнее и, конечно, решить проблемы граждан, которые существуют", — читает Вячеслав Володин, председатель Госдумы.

Во многих регионах "за" высказались больше 90% голосующих, меньше половины — в единственном автономном округе.

"Почти все регионы, кроме одного, поддержали поправки в Конституцию. Я напомню, что в 1993 году 17 регионов поправки не поддержали. Сегодня практически все, за исключением Ненецкого автономного округа. Я думаю причина, на мой взгляд, понятна, потому что кому-то захотелось присоединить этот автономный округ к Архангельской области. Это очень небольшой округ, там меньше 50 тысяч человек живет, и, по-видимому, жители этого округа не хотят ни к кому присоединяться. Вот такое протестное голосование получилось", — пояснил Валерий Фадеев, председатель СПЧ.

Конституцию меньшинства сменила Конституция большинства. В 1993-м за основной закон проголосовали 33 миллиона человек, а сейчас — почти 58. Это больше даже, чем на президентских выборах 2018-го, когда за Владимир Путина было 56,5 миллиона избирателей.

"В сложной ситуации мы проводили по сути дела референдум по Конституции. И это голосования стало не просто голосованием за конституцию, а своего рода референдумом по поддержке президента Российской Федерации, его курса, его системных мер по выводу России из кризиса, по поддержке граждан и бизнеса во время пандемии", — уверен мэр Москвы Сергей Собянин.

Поправки и содержательно испытали во время пандемии. Все государственные меры поддержки — безработным, семьям с детьми, малоимущим, они как раз и значатся в новых статьях основного закона. Народ оценил последовательность в решениях президента и то, что он, предлагая изменения Конституции, апеллировал напрямую к населению.

"Голосование по поправкам в Конституцию, подтвердившее поддержку обществом предложенного президентом курса на развитие страны, конечно, ставит перед правительством новые задачи по реализации всех направлений развития нашей страны и усиливает персональную ответственность каждого из нас за вверенный ему участок работы", — подчеркнул председатель правительства Михаил Мишустин.

Само общероссийское голосование законом не предусмотрено — это личная инициатива президента, и теперь он благодарит всех, кто эту идею поддержал, — абсолютное большинство граждан страны.

"Я хочу обратиться со словами благодарности к гражданам России. Хочу сказать спасибо вам большое за поддержку и доверие. Я неоднократно говорил о необходимости принятия поправок в Конституцию. Здесь у нас и совершенствование политической системы, и закрепление социальных гарантий, здесь и укрепление суверенитета, территориальной целостности, наконец, наших духовных, исторических, нравственных ценностей, которые скрепляют поколения. Вместе с тем понимаю и тех наших граждан, кто проголосовал против. У нас еще много нерешенных проблем, это правда. И люди часто сталкиваются с несправедливостью, с черствостью, с безразличием. Многие живут еще очень трудно и сложно. А нам, руководству страны, при этом часто кажется, что мы делаем все возможное. Но нет, жизнь показывает другое. Жизнь показывает, что мы часто недорабатываем, а должны действовать быстрее, точнее, организованнее и эффективнее. И вместе с тем результаты всероссийского голосования показывают, что подавляющее большинство граждан России верит, что мы можем работать лучше", — заявил глава государства.

Вот он, указ президента об официальном опубликовании Конституции с внесенными в нее поправками. Новая редакция российской Конституции уже опубликована и даже появилась на прилавках книжных магазинов. Только вот на каждом экземпляре прямо на обложке написано: "Вступает в силу после общероссийского голосования". Теперь эту ремарку уже можно убрать.

На фундаменте Конституции теперь должно вырасти новое здание российских законов.

"Конституция затрагивает очень многие важнейшие сферы общественных отношений. И мы всегда говорили об этом людям, что очень многие предложения, поправки, которые поступали, они должны найти свое отражение в отраслевых законах, в специальных законах", — отметил Андрей Клишас, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

"Ценность поправок — в их системности. И именно эта системность даст свой результат, толчок для развития нашей страны. И, конечно же, эти результаты мы будем реализовывать системно, комплексно, через отраслевое законодательство", — подчеркнул Павел Крашенинников, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

Работа над поправками в основной закон завершена, но саму группу, которая этим занималась, состоящую из российских политиков, экспертов, деятелей культуры, решено не распускать — останется в том же составе.

"Ваши предложения точно совпали с ожиданиями людей. Достаточно упомянуть инициативу Владимира Машкова о запрете отчуждения территории. Думаю, многие видели репортажи, как жители одной из территорий России, для которых данная тема имеет особое значение, буквально восприняли слова Владимира Леонтьевича о том, что эта поправка должна быть железобетонной. В честь 67-й статьи Конституции, где это зафиксирован этот порядок, это право, установили железобетонный памятный знак", — сказал Владимир Путин.

Вот он, железобетонный аргумент с текстом той самой поправки о нерушимости российских границ, который установлен в центре Южно-Курильска на острове Кунашир. В разный регионах на разных языках люди говорят: "Моя страна — моя Конституция". Но заканчивают все непременно на русском.

"Мы все сделали судьбоносный выбор для нашей страны. Все поправки — о целостности страны и единении народа", — сказали жители Чукотки.

Провозглашаются традиционные семейные ценности, к примеру, брак как союз мужчины и женщины, но каким образом тогда реагировать, скажем, на флаг ЛГБТ-сообщества, вывешенный на всеобщее обозрение в центре Москвы на фасаде американского посольства?

"Да, они кое-что показали там по поводу того, кто там работает. Но не страшно, мы много раз говорили на этот счет, и у нас позиция понятная. В России не было, нет и не будет, не будет ничего, что связано с ограничением прав по расовому признаку, по сексуальной ориентации, по национальности, по религиозным каким-то признакам, никогда такого в России не было и не будет никогда. Вопрос совершенно в другом. Да, у нас несколько лет назад был принят закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Ну, и что, пускай человек вырастит, станет совершеннолетним и сам определит свою собственную судьбу, навязывать просто ничего не надо, во мы против чего. Против навязывания чего-то. А так это те, кто нас атакует по этому направлению, ломится просто в открытую дверь. Пускай лучше за собой посмотрят, в некоторых странах до сих пор существует норма уголовного права, по которым людей нетрадиционной ориентации можно преследовать в уголовном порядке, как это было в Советском Союзе. У нас нет ничего подобного, а в некоторых государствах за нетрадиционную сексуальную ориентацию людей могут приговорить к смертной казни. Вот пускай займутся делом, там поковыряются", — заявил Путин.

Международные вызовы Россию только укрепляют, даже эпидемия коронавируса показала, как, сплотившись, страна может бороться с напастью гораздо эффективнее, чем все западные государства. Россия в медицине, промышленности, сельском хозяйстве открывает новые горизонты, и для этого ей необходимы дополнительные силы.

"В России появился основной закон нового типа — социально ценностная Конституция. Она защищает не только человека, но и идеалы российского народа. Это значит, что мы получаем нерушимое основание для уверенности в будущем", — считает Талия Хабриева, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

У российского народа — общее историческое прошлое, в котором есть чем гордиться, общее настоящее, где развивается большинство промышленных отраслей, и теперь — общее будущее, определенное совместно принятой Конституцией.

Текст: "Вести недели"

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