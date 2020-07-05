Эстонский министр раскритиковал партнеров по коалиции за разжигание розни

Правящую коалицию из Консервативной народной партии Эстонии подверг критике министр социальных дел, представитель Центристской партии Танель Кийк. На своей странице в "Фейсбуке" Кийк написал, что консерваторы придерживаются раскалывающей общество риторики, также фиксируются проявления межнациональной розни и антисемитизма.

Ранее министр финансов Мартин Хельме, выступая на съезде партии консерваторов, назвал Эстонию "балтийской Швейцарией" и призвал не ориентироваться на страны Северной Европы, чья общественная модель воспринимается как предостережение, а не как пример для подражания.

"Эстония должна быть хорошим, безопасным местом проживания для всех людей", – считает Кийк.