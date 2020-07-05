Мужская ДНК в допинг-пробе Зайцевой принадлежит ее мужу

Немецкое издание Der Spiegel опубликовало подробности допингового разбирательства в отношении российской биатлонистки, двукратной олимпийской чемпионки Ольги Зайцевой.

После Олимпийских игр-2014 в Сочи, где Зайцева вместе с Ольгой Вилухиной, Яной Романовой и Екатериной Шумиловой завоевали серебро в эстафете, в одной из допинг-проб россиянки были обнаружены следы ДНК мужчины.

Международный олимпийский комитет (МОК) на основании этой информации, а также документов, которые подписаны Григорием Родченковым, пожизненно дисквалифицировал Зайцеву от участия в Играх, а также аннулировал результаты Олимпиады в Сочи.

По данным немецкого издания, судебно-медицинская экспертиза выяснила, что ДНК мужчины, обнаруженная в пробе Зайцевой, принадлежит ее мужу. Вероятно, у пары незадолго до сдачи анализа был половой контакт.

Биатлонистка неоднократно утверждала, что никогда не принимала запрещенные вещества и подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). В марте прошли слушания, однако рассмотрение дела замедлилось из-за пандемии коронавируса.