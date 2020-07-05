Путин и Лукашенко примут участие в следующем "Саду памяти"

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко и в 2021 году примут участие в международной акции "Сад памяти" — лидеры двух государств высадят деревья в память о защитниках Брестской крепости. Об этом рассказывается в сюжете в эфире телеканала "Россия 1".

Во вторник, 30 июня, два президента в рамках этой акции вместе посадили два дерева у Ржевского мемориала советскому солдату, в церемонии открытия которого Путин и Лукашенко участвовали. На предложение организаторов акции следующим летом продолжить такую традицию в Белоруссии и посадить деревья в честь всех погибших в Брестской крепости оба лидера ответили согласием.

"Скажите, что одобрили", — ответил Лукашенко. По словам Владимира Путина, назвавшего акцию добрым и хорошим делом, он сделает это с удовольствием. Сюжет об этом можно будет увидеть в программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия 1" 5 июля в 22:00.