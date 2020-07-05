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Коронавирус 1 час назад

5 июля 202021:38 Дмитрий Киселёв

Россия готова ко второй волне коронавируса

Россия готова ко второй волне коронавируса

Очень тревожные данные по коронавирусу. 29 июня Всемирная организация здравоохранения предупредила, что распространение болезни по миру ускоряется.

"Некоторые страны столкнулись с ростом случаев при открытии своих экономик и возвращении к социальной жизни. Большинство людей остается уязвимым для вируса. У него еще есть где развернуться. Тяжелая реальность заключается в том, что ситуация еще не завершилась", — отметил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Новые вспышки в Техасе, во Флориде и Калифорнии вынуждают самые густонаселенные штаты Америки возвращаться к карантинным ограничениям. Чтобы понимать масштаб глобальной проблемы, общее число подтвержденных случаев COVID-19 на планете перевалило за 11 миллионов (3 миллиона только в США, там — неконтролируемый рост), число погибших в мире быстро ушло за полмиллиона, из них более 130 тысяч смертей – в США. Америка, образно говоря, все еще идет в гору, и ни о каком плато речи пока нет.

Россия тем временем спускается с горы. При прямо-таки чемпионском объеме ежедневного тестирования (проведены более 20 миллионов тестов) цифры прироста подтвержденных случаев неуклонно снижаются. Понятно, что это происходит не само собой. Победная динамика — следствие точно предпринятых усилий. И сейчас уже можно позволить себе оглянуться назад и, перечислив сделанное, сравнить Россию со странами, претендующими на то, что они вечно лучшие.

Для начала Россия первой в мире зарегистрировала на сегодняшний день уже два препарата прямого противовирусного действия с доказанной эффективностью. И именно против COVID-19 это самые сильные на сегодняшний день "Авифавир" от компании "ХимРар" и "Алеплевир" от "Промомеда". Они предотвращают размножение вируса в организме, а эффективность этих таблеток по результатам клинических исследований – 90%. Лучших результатов против COVID-19 пока нет ни у одного другого лекарственного средства в мире.

Масштаб случившегося сравним с изобретением пенициллина, который в конце Второй мировой стал расправляться с гнойными инфекциями, словно волшебство. Антибиотики изменили мир. Ровно так же меняют мир российские препараты прямого действия против COVID-19. Справедливости ради, надо уточнить, что сама формула этого лекарства под названием "Фавипиравир" была синтезирована в Японии как антигриппозное средство, но так давно, что срок патента уже кончился. Десятки клинических исследований "Фавипиравира" против COVID-19 сейчас идут в самых разных странах, включая Западную Европу, Китай и саму Японию.

Японские клиницисты тоже заявляют об эффективности и безвредности препарата, но то ли регулятор там слишком консервативен, то ли бюрократия столь сильна, то ли какие-то корпоративные бизнес интересы мешают, но "Фавипиравир" в Японии против COVID-19 до сих пор не зарегистрирован, а значит, и не одобрен для лечения пациентов. То же в Западной Европе и Китае.

И еще для точности: в США есть заявленный препарат прямого действия против COVID-19 – "Ремдисивир". Это лекарство уже давно разработано компанией Gilead — американским фармацевтическим монстром — для лечения лихорадки Эбола, а сейчас одобрено регулятором в США — FDA — для лечения COVID-19.

Однако эффективность "Ремдисивира" при этом оценивалась не по всем клинически значимым критериям, не изучалось, например, в отличие от российских препаратов влияние на размножение вирусов в организме пациентов. Поэтому-то "Ремдисивир" разрешен для лечения коронавирусной инфекции пока условно, во многом авансом. Как результат мощнейших лоббистских возможностей производителя.

В России же наши новые препараты доказательно исследованы по всей совокупности клинически значимых критериев эффективности, включая, повторюсь, влияние на размножение коронавируса. И мы смогли это сделать раньше других в мире. Но почему? А потому, что Путин в кризисные моменты действует точно и стремительно. Уже 3 апреля по инициативе президента правительство принимает постановление за номером 441, предусматривающее ускоренный порядок испытаний и регистрации препаратов в условиях ЧС. Без лишней бюрократии и бумаг. Заработало.

И вдруг оказалось, что в России есть мощная фарминдустрия. Лекарство уже спасает людей, а и без того низкая смертность скоро резко сойдет на нет. Сейчас люди, к сожалению, еще умирают, но заразились они и вошли в тяжелейшие осложнения до появления спасительных препаратов.

По такой же ускоренной схеме в России был зарегистрирован оригинальный отечественный препарат против так называемого цитокинового шторма. Это форма осложнения COVID-19, когда иммунитет человека вдруг начинает работать против организма, разрушая здоровые клетки. Останавливает цитокиновый шторм российский препарат "Илсира" (действующее вещество — "Левилимаб") от компании Biocad. Большая победа, разработчики спасительной "Илсиры" и глава компании Biocad удостоены уже и Государственной премии. Пока похожий препарат есть только в Америке, но у нас все же свой и оригинальный. Больше — ни у кого. И это как раз то, что называется лекарственной безопасностью страны.

Пойдем дальше. Мы уже говорили, что Россия сейчас — в мировых лидерах по тестированию на COVID-19. Важно для получения полной картины эпидемии и начала своевременного лечения, не дожидаясь осложнений. Но тесты нужно было где-то взять. Сначала по-быстрому купить, а потом и создать свои, отечественные, чтобы ни от кого не зависеть.

Так и получилось. Сразу после того как Китай 10 января опубликовал геном коронавируса, в России уже к 17 января, то есть за неделю лаборатория "Вектор" создала свой прототип высокоточного ПЦР-набора для выявления коронавируса. А сейчас в России — уже многие десятки различных тестов, включая те, что дают результат со стопроцентной гарантией. Быстро создали, зарегистрировали и произвели на отечественном оборудовании. Мощный результат!

В мире вакцины пока нет ни у кого. Ведущие фармгиганты планеты участвуют в гонке, кто будет первым. В России отечественная вакцина, разработанная Институтом Гамалеи уже прошла фазу лабораторных испытаний и сейчас с разрешения Минздрава апробируется на добровольцах — в военном госпитале имени Бурденко и Сеченовском университете. 26 мая Сергей Шойгу пообещал президенту Путину, что военные завершат клинические испытания вакцины уже в июле, то есть вот-вот. Те же сроки подтверждает и Сеченовский медуниверситет. Всего же в России ведется разработка 47 разных вакцин от коронавируса. Уверенно.

Входя в пандемию, дефицит масок и защитных костюмов испытали все страны без исключения. Россия смогла сначала быстро закупить недостающее, а потом стремительно переориентировать свое производство. Сейчас, по словам министра промышленности и торговли Мантурова, российский бизнес готов экспортировать до 200 миллионов масок в месяц, плюс огромные объемы антисептика, и это при том что в стране создается стратегический запас масок в 300 миллионов и в несколько миллионов защитных костюмов — на случай второй волны.

А посмотрите, с какой скоростью Россия построила новые больницы! Да, Минобороны уже к 16 мая ввело в строй 16 новых госпиталей в разных регионах страны, но большая часть построена все же силами гражданских строителей, а число специализированных коек увеличилось с 40 тысяч до 180 тысяч. С такой скоростью строил, пожалуй, лишь Китай, но в меньших объемах.

Ничего подобного в богатых странах Запада мы не наблюдали. Значит, можем! Во многом благодаря Путину. Президент прямо-таки настоял на сокращении бумажной волокиты в строительстве. Плюс к этому нужно было организовать дополнительное переобучение врачей, мобилизовать многие тысячи студентов-медиков и волонтеров. Сделали!

Что же удивляться результату? Понятно, что смертность от COVID-19 в России в разы меньше, чем в Великобритании, США или Евросоюзе. Об этом мы доказательно говорили много раз. Но государство позаботилось и об экономике. Меры по поддержке бизнеса оказались эффективны, финансы сохранили свою устойчивость, ставка Центробанка — на рекордно низком уровне — в 4,5%, а инфляция к концу года не выйдет за 4.

Если в целом, то Россия продемонстрировала для многих в мире поразительную устойчивость, я бы даже сказал живучесть. Более того, если в других странах эпидемия спровоцировала недоверие властям, а кое-где хватило лишь искры, чтобы разразились массовые погромы с человеческими жертвами, как это случилось в США, то российское общество выходит из коронавируса даже более сплоченным, чем до эпидемии. Об этом говорит хотя бы конституционный консенсус, продемонстрированный в ходе голосования по поправкам в Конституции, что закончилось 1 июля. Цифры поддержки превзошли самые смелые ожидания экспертов. И дай бог здоровья!

А теперь — сухой остаток. Российское государство в тяжелейшие дни кризиса работало столь слаженно и эффективно, что даже если планету захлестнет вторая волна пандемии, мы к ней готовы едва ли не лучше других. У нас есть свои тесты и лекарства, у нас на подходе своя вакцина, средства индивидуальной защиты, как говорится, на полке. У нас построены и оборудованы новые больницы, у нас замечательные врачи и подтвердившая свою эффективность система здравоохранения. У нас, наконец, проверенная и обкатанная система государственного управления и сбалансированное общество. Если суммарно по всем показателям, мы — лучшие в мире. Так что все будет хорошо!

Текст: "Вести недели"

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