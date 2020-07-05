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Коронавирус 48 минут назад

5 июля 202020:20 Алексей Головко

Как испытывают вакцину от COVID-19

Как испытывают вакцину от COVID-19

Битва с COVID-19 еще продолжается. Как она идет в России?

В лабораториях продолжается изучение вируса, и вот оно, новое достижение российских ученых: возможно, совсем скоро этот аппарат станет такой же частью защиты аэропортов и офисов, как рамка металлодетектора. Выделяя воду из воздуха, он находит и определяет десятки патогенов, среди них и коронавирус — причину эпидемии COVID-19.

С виду это обычный металлический шкаф, но начинка — умнейшая. Добытая из воздуха вода сразу начинает анализироваться. Обнаружить можно 86 различных вирусов и бактерий, а методом ПЦР и тот самый вирус с короной.

Подключив аппарат к системе вентиляции, можно контролировать безопасность воздуха в больницах и офисах. В минуту робот прокачивает 10 кубометров воздуха. Испытания пройдены. Можно запускать в серию.

"Такой прибор заменяет собой небольшую лабораторию из 5-6 комнат и 5 человек персонала, он может работать автономно в течение месяца", — рассказал Артем Ткачук, заведующий отделом природно-очаговых инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ.

В Центре имени Гамалеи работают профессиональные охотники за вирусами. Изучив за полгода нового хитрого врага, они и ловушки придумали разные.

Это уже ручной анализатор — им, например, можно проверить салон самолета. А пробу тут же проанализирует прибор размером с кофеварку.

Российская наука и медицина — на передовой борьбы с заразой. Уже много дней подряд в России вылечившихся больше, чем вновь заболевших. Но вирус никуда не ушел.

По всей стране открываются новые военные больницы. Но лечить в этих многофункциональных клиниках будут всех. Их по стране — 20. Везде — суперсовременная начинка: КТ, МРТ, УЗИ, ИВЛ как само собой разумеющееся. Есть даже искусственное легкое. И устроено все так, что заболевшие ни с кем не пересекаются. В безопасности и другие пациенты, и персонал клиники.

Скорость возведения и качество медуслуг новых больниц оценил президент. В режиме онлайн он наблюдал, как открываются новые центры в Воронеже, Каспийске, Дербенте и Хасавюрте.

"Все центры оснащены необходимым современным медицинским оборудованием и готовы принять первых пациентов", — заявил министр обороны Сергей Шойгу.

"Весь механизм оперативного реагирования на распространение инфекции и оказания помощи регионам был детально отработан. И он всегда должен оставаться на самом высоком уровне готовности", — отметил Владимир Путин.

Высокий уровень готовности и у российской вакцины. В Сеченовском университете в самом разгаре — ее испытание на добровольцах.

"Все прекрасно: ни голова не болит, ни температуры нет А вакцину даже не почувствовал — обычный укол, как будто комар укусил", — рассказал один из добровольцев. "Мы под наблюдением 24 часа. Никто нас тут не оставит без внимания, если будут какие-то побочные эффекты. Но на данный момент, а прошло уже более двух недель, все хорошо", — отметил другой.

39 мужчин и женщин. Возраст — от 18 до 60. У некоторых максимум на пару дней поднялась температура. По другому и быть не могло, ведь вводят им не сам вирус, а его созданный искусственно белок, который и вызывает в организме иммунный ответ.

"Вакцина против нового вируса является биотехнологическим продуктом, который был создан Институтом имени Гамалеи. Ни сама вакцина, в основе которой лежат векторы, ни белок, который вырабатывается в клетках организма, не представляют угрозу для человека и не могут вызвать заболевание", — пояснила Елена Смолярчук, руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета.

Массовый выпуск вакцины ученые осторожно прогнозируют на конец лета — начало осени. А российская медицина тем временем начинает возвращаться к привычной жизни, где есть время лечить не только пациентов с пневмонией.

Вот в полиэтилен наконец-то заворачивают аппарат ИВЛ в саратовской офтальмологической больнице. Последние 4 месяца здесь был COVID-госпиталь, теперь, после тотальной дезинфекции, снова начнут лечить глаза. Еще одна примета близкой победы над эпидемией.

Текст: "Вести недели"

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