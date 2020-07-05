Особое волнение и трогательный момент: церемония с участием Путина и Лукашенко

Автор: Дмитрий Киселёв

30 июня подо Ржевом в Тверской области торжественно открыт мемориал Советскому солдату. Церемонию возглавили президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. Созданный на народные деньги монумент скульптора Коробцова и архитектора Фомина возведен по итогам международного конкурса.

Издалека фигура воина над курганом парит в воздухе, словно некоей невидимой силой воссоздается из праха, пепла войны. Вблизи можно разглядеть, что полы шинели словно сотканы из стремящихся ввысь журавлей. Ассоциация с вознесением Христа неизбежна. А сам памятник — возвращение павших подо Ржевом в наше время, в оборот нашей памяти.

Та битва, те сражения подо Ржевом с января 1942-го по март 1943-го в советские времена и далее по инерции никогда не числились в реестре важнейших, победоносных и даже героических. Если обобщенно, то это был пример позиционной войны, где миллионам советских солдат был отдан приказ перейти в контрнаступление. После кровопролитнейшей битвы за Москву, оборонительный этап которой был закончен в декабре 1941 года, Сталин решил тут же преследовать врага чуть ли не по всему фронту, чтобы "обеспечить таким образом полный разгром гитлеровских войск в 1942 году". Именно так формулировалась задача.

Ленинград тем временем был уже в блокаде, немцы продолжали еще двигаться на Сталинград и в сторону Кавказа. Так подо Ржевом возникло то, что военные историки сравнивают с Верденской мясорубкой во время Первой мировой. То была жесточайшая война на истощение. Правда, подо Ржевом потери были в разы больше. Причем без видимых успехов, если смотреть по карте. Да их и не могло тогда быть.

У немцев — значительное превосходство в танках, самолетах, тяжелой артиллерии. Глубоко эшелонированная оборона. Мы тогда перестраивали свою военную промышленность в эвакуации и все еще учились воевать. Подо Ржевом наша армия перемалывала войска врага — с огромными жертвами. Если в цифрах, то далеко за миллион. Соотношение потерь тогда было в пользу немцев примерно один к двум.

Тяжелейшее испытание, незаслуженно еще с советских времен подзатертое в учебниках. Но в памяти людей сохранялись строки Александра Твардовского, написанные от имени погибшего безымянного воина:

Я убит подо Ржевом,

В безыменном болоте,

В пятой роте, на левом,

При жестоком налете.

Долгое время именно эти строки оставались чуть ли не единственным напоминанием о Ржевской мясорубке И даже укором.

И во всем этом мире

До конца его дней

Ни петлички, ни лычки

С гимнастерки моей".

И вот сейчас возведенный и вознесенный советский солдат подо Ржевом — уже материализованная память. И это огромное дело для всей нынешней России — вернуть неизвестные подвиги, как бы в оборот сознания новых поколений.. И тогда строки Твардовского от имени безымянного солдата звучат уже и по-новому:

Я — где корни слепые

Ищут корма во тьме;

Я — где с облачком пыли

Ходит рожь на холме;

Я — где крик петушиный

На заре по росе;

Я — где ваши машины

Воздух рвут на шоссе.

К монументу подо Ржевом, к слову, ведут прекрасные автодороги. И там в эти дни очень много людей. Каков новый памятник подо и как его открывали?

Автор: Дмитрий Кайстро

Алые, как солдатская кровь защитников Ржева, живые цветы у монумента-аллегории солдатской душе, уносимой в бесконечную синеву хрупкими журавлями. Их оставляют те, кто дрался за эту неуступчивую землю с врагом.

У всех живых и павших за Ржев отныне — это единое и щемящее место памяти. На открытие мемориала Владимир Путин приехал со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Президенты тепло поприветствовали ветеранов.

Словно воспаривший над землей мемориал родился из героизма солдат и бессмертных образов фильма "Летят журавли", великой песни Яна Френкеля и стихотворения Твардовского "Я убит подо Ржевом".

25-метровый памятник, к подножию которого Путин и Лукашенко возложили живые цветы, пробирает до мурашек. Боль и память, застывшие в бронзе.

Трогательный момент церемонии — фронтовик Николай Черных подошел к главе государства и попросил автограф. Как потом выяснилось, по просьбе сопровождавшей его девушки-волонтера.

Долгие годы подвиг советских солдат подо Ржевом был недооценен. О страшных цифрах советских потерь, впервые приведенных президентом в статье, посвященной 75-летней годовщине окончания Второй мировой войны, президент Путин еще раз напомнил на открытии мемориала.

"Еще не так давно в официальной истории о боях подо Ржевом не принято было много говорить. Мало, скупо рассказывали о тех событиях и сами участники. Слишком тяжело было вспоминать страшную так называемую Ржевскую мясорубку. Невозможно без боли думать о тех потерях, которые понесла здесь Красная Армия. Погибли, были ранены, пропали без вести более миллиона 300 тысяч человек. Чудовищная, просто немыслимая цифра. Значение этой затяжной кровопролитной битвы в победе советского народа над нацизмом огромно. Пытаться вновь развернуть наступление на Москву невозможно. Как невозможно сломить, покорить людей, вставших на защиту своей Родины", — подчеркнул глава государства.

"Здесь горела земля, плавился камень и крошилась броня. Но не сдавался советский солдат. Истекал кровью на снегу в лютый мороз. Умирал, но стоял на смерть. Мы отдаем им сыновний долог, долг святой памяти. И пока мы создаем памятники, пока мы приходим к памятникам, мы воевать не будем", — заявил Александр Лукашенко.

Ветераны ждали этого события с особым волнением. Ржевский мемориал — память о всех павших и преклонение перед живущими героями битвы.



Этот уникальный проект был реализован Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства России и Белоруссии как символ памяти общего подвига.

"Время не властно над этим подвигом. И он никогда не должен, не может быть забыт. И уж тем более затерт, замазан ложью и фальсификацией. Мы такого не допустим. Судьбы, оборвавшиеся на войне, всегда будут отзываться в нас незаживающей раной", — отметил Путин.

Ежегодно поисковые отряды находят в ржевской земле останки тысяч советских бойцов. Во время поисковых экспедиций с особой силой предстает весь масштаб ржевской трагедии.

"Самое главное, что мы находим бойцов. И самое трепетное, естественно, находим солдатские медальоны. Самое трудное — установить личность человека, его судьбу, найти родственников", — рассказал Ярослав Смирнов, член поискового отряда "Поклонение". Эта скорбная миссия будет продолжаться еще не одно десятилетие.

"В момент наступления наша армия теряла 7 тысяч человек в день. Это самое страшное и длительное и кровопролитное сражение Второй мировой войны", — подчеркнул Владимир Мединский, помощник президента, председатель РВИО.



99-летний ветеран Петр Михин был участником тех кровопролитных атак. После войны он первым ввел в научный оборот называние Ржевская битва. До этого ведь говорили так: "бои местного значения".

Памятник создан молодой авторской командой — скульптором Андреем Коробцовым и архитектором Константином Фоминым. Обоим — чуть за тридцать. Их мастерской среди прочих принадлежат памятники Ивану Третьему в Калуге, Петру Столыпину в Москве, княгине Ольге Романовой в Салониках. Ржевский мемориал — абсолютно новая вершина творческого коллектива.

Невероятную воздушность, на которую обратил внимание президент, создает специальный каркас. Плащ-палатку солдата словно поднимают в воздух 35 взлетающих журавлей.

В облике бронзового солдата отражены черты, которые собирали на основе реальных фотографий погибших бойцов, чтобы героев помнили ныне живущие и будущие поколения.

В память о героях Путин и Лукашенко высадили ели на территории ржевского мемориала, приняв участие в международной акции "Сад памяти".

Всероссийская акция "Сад памяти" прошла по всей стране. 27 миллионов саженцев от Камчатки до Калининграда высадили 300 тысяч волонтеров, среди которых были политики, общественники, деятели культуры.

Народный артист СССР Василий Лановой участвовал в акции в Севастополе. "Я думаю, это хороший знак для современной России, указующий знак, напоминающий, потому что великая история прошлого — в каждом метре здесь", — сказал он.

Какой ценой досталось Победа, на примере найденных артефактов лидеру России и Белоруссии рассказали в ржевском филиале Музея Победы. Части впечатляющего мемориала. Найденные поисковиками предметы с беспощадной очевидностью показывают, как и чем европейских стран снабжали гитлеровских захватчиков, воевавших подо Ржевом.

Во время боев за небольшой — всего с километр — участок земли у Новорижского шоссе, где теперь возвышается памятник, погибли 60 тысяч советских солдат. В основании монумента выбита строчка из Твардовского: "Мы за Родину пали, но она спасена". Спасли ее в том числе бойцы и командиры Ржева. Великого город, где отныне есть место, куда каждому из нас нужно прийти и поклониться именам бессмертных героев.