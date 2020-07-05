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Столкновения на расовой почве 36 минут назад

5 июля 202020:54 Дмитрий Киселёв

"Черный" - с большой буквы, "белый" - с маленькой: "цветная" революция в США

"Черный" - с большой буквы, "белый" - с маленькой: "цветная" революция в США

Если встряхнуться и посмотреть на Америку свежим взглядом, то станет понятно, что страна постепенно входит в режим "цветной" революции. Демократы, которые особенно активными были в насаждении "цветных" революций по миру, сейчас, не знаю уж сколь стихийно, а сколь сознательно, но все же пришли к тому, что власть в своей собственной стране надо менять по технологиям "цветных" революций. Это когда памятники с постаментов валят. Какая разница, Ленин на Украине или Линкольн в Америке, — "зачистка" прошлого и новый взгляд на историю, когда там все плохо, разрушают в головах ценность самого государства. Когда в обществе выделяется группа агрессивного меньшинства, готового громить и жечь все от монументов и магазинов, до полицейских участков и редакций газет. Когда то же агрессивное меньшинство расправляется с сотрудниками правопорядка, а в обществе искусственно создается атмосфера экзальтации и культа анархии.

При этом в массовом сознании оправдываются действия, которые в иные времена никому и в голову не пришли бы. Например, сейчас по инициативе ведущих в США средств массовой информации агентства The Associated Press, газеты The New York Times, телеканала СNN слово "черный" стали писать с заглавной буквы, а слово "белый" в том же контексте оставили с маленькой. Новое грамматическое правило. Перемены в языковых нормах — признак революции. Так было в ходе Великой французской революции, в ходе Великой октябрьской в России, в ходе революционных майданов на Украине, вот сейчас и в Америке.

Недавно "Вести недели" говорили о том, что невозможно выйти на американские улицы с лозунгом "Все жизни имеют значения", в то время как лозунг "Черные жизни имеют значение" мозолит глаза повсюду. Как в воду глядели. Нашелся смельчак, который этот эксперимент провел на себе.

Это известный политический комментатор, YouTuber, пранкер и социальный экспериментатор Джои Саладино. Он ставит очередной социальный эксперимент. Для начала у него в руках — плакат "Черные жизни имеют значение". Джои не просто стоит в одиночном пикете, а довольно бесцеремонно цепляется к прохожим с вопросом, имеют ли черные жизни значение. Черные отвечают: да, конечно. Белые в большинстве своем — не знаем, сколь это репрезентативно — отвечают, что все жизни имеют значение. Или "имеют значение все жизни, почему только черные". При этом белые ведут себя неагрессивно, и Джои Саладино ничем не рискует. Так продолжается до тех пор, пока социальный экспериментатор не решает написать на плакате: "Все жизни имеют значение". Казалось бы, что здесь плохого? Зачем делить общество на антагонистические группы, где чьи-то жизни имеют значение, а чьи-то — совсем нет? Зачем противопоставлять? У Джои Саладино, надо сказать, приличные бицепсы, он татуирован вполне себе не по-детски, но даже все это не останавливает черных, которым раз за разом не нравится, что все жизни имеют значение, а не только черные. Им непонятно, что "все", значит и черные. В равенстве они видят себе угрозу и готовы вести себя агрессивно, тут же пуская в ход кулаки.

Рискованно. Но этот частный риск Джои Саладино несопоставимо мал с общим риском в его жизни. Парень потерял работу и сейчас вынужден собирать пожертвования на своем сайте. "Левые радикалы лишили меня дохода. Из-за них я был вынужден недавно лишиться должности в компании, где я зарабатывал на жизнь. Год за годом от меня отказываются множество компаний и множество спонсоров из-за ненависти со стороны леваков. И все же я выбираю мой путь, ведь нужно сохранить нашу великую страну", — заявил Джои.

Но о неграх ли идет речь? Как раз нет. Просто малообразованных среди афроамериканцев больше, чем среди белых — факт — а малообразованными легче манипулировать. Не все негры согласны играть деструктивную роль. Вот как об этом говорит популярный рэпер, актер и продюсер Лорд Джэймар: "Я не поддерживаю движение Black Lives Matter. Абсолютно не поддерживаю. Потому что это не наше движение. Потому что это такое движение, которое нам навязали Джордж Сорос и его люди. Потому что они увидели, как развивается ситуация, и они не захотели возвращаться в 60-е годы, когда у нас было организованное движение и когда для них это стало огромной проблемой. Они решили: давайте дадим людям движение, которое мы сможем контролировать, мы сами предоставим им лидеров и все остальное. Вот что такое движение Black Lives Matter".

Не знаю, насколько именно Сорос там самый главный, хотя, конечно, в игре, но главное, что говорит чернокожий рэпер: не его это движение.

А вообще трудно себе вообразить, как вся история в США будет развиваться дальше. Ведь сейчас в американском обществе явно сформирована значительная и агрессивная группа, которая считает, что равноправие не ценность, равно как и общественный порядок. Да, это меньшинство. Но если, например, лишь 1% автоводителей в любой стране мира решит непременно ездить только по встречной полосе, то страшно представить, во что это выльется.

Текст: "Вести недели"

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