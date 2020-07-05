В нескольких регионах России прошли запрещенные вечеринки

Вечеринки и празднования, несмотря на действующие ограничения, устроили в нескольких регионах России. На Алтае, например, очень бурно решили отметить начало туристического сезона. А в Петербурге снова отличилась улица Рубинштейна — сердце ночных гуляний.

Популярная музыка, разгоряченные тела, радостные возгласы. Сотни, а по другим данным, не менее тысячи человек развлекаются в баре "Горный Алтай" на берегу озера Ая. В регионе все ещё запрещены массовые мероприятия. И это заведение в своём Instagram сообщает, что пускает только посетителей в масках. Но увы — на кадрах видно, что маски никто не носит, дистанцию не соблюдает. Люди отмечают начало туристического сезона, такое ощущение, что о предписаниях Роспотребнадзора никто не слышал.

Врач-терапевт Екатерина Заика пояснила: "Момент мнимого благополучия. Как будто все прошло, лето, солнце светит. Но мы, медики, знаем, что всё не закончилось, меры безопасности надо соблюдать".

А это уже Петербург — улица Рубинштейна, с недавних пор ставшая главной ресторанной в городе. Карантин не нарушил традиции, ведь известно, что питерские гуляки ничего не боятся. В ночь на 5 июля произошла очередная вакханалия. На кадрах, снятых со стороны Пяти углов, молодёжь на улице без масок, без попыток соблюдать дистанцию. Кучи мусора. Развлекающуюся публику усмиряет ОМОН.

Юристы говорят — в их практике были случаи, когда во время карантина к административной ответственности привлекали владельцев парикмахерских или фитнес-клубов. Если массовое мероприятие проходит внутри клуба, то хозяин может заплатить штраф в 300 тысяч рублей.

Адвокат Александр Сироткин рассказал: "Если это мероприятие для неограниченного круга лиц, и там оказываются услуги, например, продают алкоголь, то это ответственность организатора. А если кто-то снял для частной вечеринки в аренду зал, алкоголь не продавали — ответственности не будет".

Сколько не просят врачи, сколько не делятся люди в соцсетях своими страшными историями болезни, многие продолжают зажигать. Они не боятся заболеть сами или заразить своих пожилых родителей. На частных COVID-вечеринках и корпоративах собираются сотни

Один из популярных ведущих на берегах Невы — Леонид Петров. Ведет корпоративы в облике Петра Первого или Филиппа Киркорова. Его приглашали вести подпольные корпоративы и в апреле, и в мае. Банкетов стало поменьше, но не намного. Леонид Петров отказался от всех предложений.

Люди ведут себя как подростки, которые курят на крыльце школы и радуются, что обманули учителя. Вот ещё недавняя вечеринка в Калининграде, прямо перед зданием администрации.

Итоги таких вечеринок подводят медики. И часто эти итоги малоприятные.