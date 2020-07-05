В Израиле сложилась "экстренная ситуация" с коронавирусом

Премьер-министр Израиля назвал ситуацию с COVID-19 в стране экстренной. Выступая на заседании кабинета министров,​​​ Биньямин Нетаньяху объявил о возможности введения дополнительных ограничительных мер.

Ранее в Израиле вновь резко выросло количество заболевших новой коронавирусной инфекцией — за неделю число новых случаев увеличилось вдвое. "Страна находится в центре новой атаки, которая бросает вызов системе здравоохранения Израиля", — заявил Нетаньяху.