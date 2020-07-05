"Реал" в гостях взял верх над "Атлетиком"

В Бильбао завершилась встреча 34-го тура чемпионата Испании по футболу между местным "Атлетиком" и мадридским "Реалом". Гости добились непростой победы над соперником со счетом 1:0.

Единственный гол в этом матче был забит на 73-й минуте. Капитан "сливочных" Серхио Рамос реализовал пенальти. Отыграться хозяевам поля так и не удалось.

Команда Зинедина Зидана набрала 77 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Ла Лиги. "Реал" оторвался от "Барселоны", идущей второй, уже на семь баллов. Правда, "сине-гранатовые" имеют игру в запасе. "Атлетик" с 48 очками остался восьмым.