5 июля 202020:37 Михаил Антонов

Меркель передумала бесить коллег и задобрила Макрона

Меркель передумала бесить коллег и задобрила Макрона

Сенат США одобрил дополнительные санкции против газопровода "Северный поток-2" из России в Германию по дну Балтики. Для ускорения процесса принятия санкций их включили в проект оборонного бюджета. Если раньше штрафные санкции были введены против компаний — строителей трубопровода, то теперь под них должны попасть юристы, страховые компании и порты. Оборонный бюджет еще предстоит согласовать между Сенатом и Палатой представителей, потом документ поступит на подпись Дональду Трампу. Тот подпишет. Тем временем Берлин медленно дозревает до ответных санкций в адрес США. Что Германия может противопоставить Америке?

1 июля у Бранденбургских ворот в Берлине министр иностранных дел Хорватии передал немецкому коллеге эстафетную палочку полугодового председательства в Евросоюзе. Два человека на почти пустой Парижской площади. Кто-то тут же пошутил, что лучше бы это была волшебная палочка, намекая на то, что решить проблемы Евросоюза сейчас может только чудо.

Есть с чем сравнивать. Ангела Меркель так долго у власти, что она — единственная из действующих политиков, кто принимает управление Советом Европы во второй раз. И в 2007-м у Бранденбургских ворот было по-другому, радостно и безоблачно: толпа коллег с поздравлениями, позади сцена для праздничного концерта. Все было впереди: финансовый кризис, банкротство южной Европы, Украина, Brexit, беженцы, Трамп, "Желтые жилеты", коронавирус… Сейчас праздновать нечего — нужно срочно искать деньги.

7-летний бюджет должен перезапустить экономику Евросоюза после пандемии коронавируса. Трезво оценивать происходящее — это сверхамбициозная задача на неясную перспективу. До сих пор непонятно, какими будут потери — 6, 10, а может, и все 20% совокупного ВВП.

Концерн Airbus объявил о сокращении 15 тысяч рабочих мест, такие же масштабные увольнения планирует Renault. Банкротятся авиакомпании, закрываются отели. Надежды на то, что сезон отпусков поддержит туристическую отрасль, пока выглядят чересчур оптимистичными. Парижские кафе и магазины практически пусты. Американцев, которые делали им 50% выручки, нет. Нет россиян и китайцев. Процентов на 10 только заполнены курорты Северной Италии. В Испании — дикая безработица и очереди за бесплатной едой. И все в Европе, включая председателя Еврокомиссии, смотрят на Меркель и ждут от нее чуда. Вот прямо сейчас.

Канцлер Германии старается. Очень. Меркель даже поработала над собой. Пару месяцев назад она бесила коллег своим упорным нежеланием выпускать общие долговые обязательства для получения кредитов на внешнем рынке. Но теперь она передумала. Германии надо все-таки продавать свои товары соседям. А как они будут их покупать совсем без денег? Канцлер дала добро на формирование в рамках бюджета антикризисного фонда в размере 750 миллиардов евро. Этого хватит на первое время, хотя надо прикинуть, кто и сколько получит безвозмездно, а что придется отдавать. Главным оппонентом Меркель в споре о евробондах был президент Франции. Теперь Макрона удалось задобрить.

Меркель купила лояльность Франции на полгода, поскольку дрязг, внутренних и внешних, у нее и без того хватает. Критическим моментом немецкого председательства станет 3 ноября — президентские выборы в США. По мере их приближения Трамп будет все более походить на слона в посудной лавке. По крайней мере, в отношении Германии.

Американский президент подтвердил планы вывода 9,5 тысячи американских военных из Германии. Помимо негативного политического сигнала это означает, что один, а может быть, и два немецких городка где-нибудь в Баварии окажутся без средств к существованию. Трамп прямо сказал Меркель по телефону, что она глупая и в кармане у русских, потому что покупает у них газ и поддерживает "Северный поток-2". Но для Меркель тут — без вариантов: она бы и рада поладить с Трампом и с каждой трибуны говорит, что с Россией у Германии — "мирное сосуществование", не более того, однако отказ от российского газа — это непомерная цена дружбы с нынешней администрацией США, какие бы санкции там ни придумывали.

Меркель редко в чем-либо соглашается со своим предшественником на посту канцлера Герхардом Шредером, а Шредер почти всегда не согласен с ней. Но вопрос о строительстве "Северного потока-2" — исключение. И тут нет ничего странного: немецкая экономика последние полвека росла на доступном сибирском газе.

Но Европа неоднородна. Интересы соседей, если и совпадают, то далеко не на сто процентов. И есть те, кто не расстроятся неудачам Германии. Недавно в Варшаве состоялась встреча лидеров Вышеградской четверки, куда входят Польша, Венгрия, Чехия и Словакия. Их союз спаяло общее отрицание миграционной политики Меркель. С приходом Трампа открылись новые перспективы: вместо Германии Польша, распахнув границы для американских войск и сжиженного газа, стала вашингтонским фаворитом и новым центром силы. Для чиновников в Брюсселе это серьезный сигнал, добавляющий веса пожеланиям Вышеградской четверки.

"Мы хотим, чтобы наш регион стал центром развития в Европе после пандемии. У нас есть большие амбиции, но также и большие потребности в развитии. Именно поэтому мы хотим европейский бюджет, который будет сосредоточен на развитии, европейской сплоченности и крупных инфраструктурных инвестициях, которые будут стимулировать европейскую экономику, в том числе и в нашем регионе", — отметил Анждей Дуда, президент Польши.

"Мы хотим", — заявил Дуда, президент страны, и так получающей самые большие дотации из общеевропейского бюджета. И все хотят. В случае, если через полгода, когда Германия будет передавать эстафету беспомощной Португалии, ситуация окажется безнадежнее, чем сейчас, никто не постесняется ткнуть в Меркель пальцем и сказать, что она не справилась. И цена этой неудачи может оказаться предельно высокой.

За 13 лет, которые разделяют первое и второе председательство Меркель, Евросоюзу пришлось пережить массу известных неприятностей. Это привело к тому, что для беднейшей части Европы смысл совместного существования постоянно сужался и упрощался. В данный момент времени все свелось к одному: да, когда все более-менее хорошо, Германия зарабатывает больше всех, но если все плохо, она платит. Как пишет журнал Spiegel, провал Меркель может стать концом европейского проекта в его нынешнем виде.

Текст: "Вести недели"

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