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Протесты в Гонконге 26 минут назад

5 июля 202021:07 Александр Балицкий

Режиссеры гонконгского бунта даже не пытаются маскироваться

Режиссеры гонконгского бунта даже не пытаются маскироваться

Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о вступлении в силу с 30 июня закона о защите национальной безопасности Гонконга. Документ предполагает создание на территории автономного района силовой структуры, подчиняющейся Пекину. А за преступления против нацбезопасности и подрывную деятельность грозит пожизненное заключение. Такая мера должна охладить пыл борцов за свободу Гонконга и покончить с хаосом и баррикадами на улицах одного из крупнейших финансовых центров мира. В ответ Конгресс США вводит новые санкции против Китая. Так когда жизнь в Гонконге вернется в нормальное русло, а с улиц города исчезнут американские флаги?

Это была не просто 23-я годовщина перехода бывшей британской колонии под китайский суверенитет, — первый день, когда Гонконг проснулся с новым законом о национальной безопасности. За призывы к свержению власти и сепаратизм — до 10 лет заключения.

Среди четырех сотен задержанных во время беспорядков и первые обвиняемые по новым статьям. Мотоциклист, на полном ходу протаранивший полицейское оцепление, с призывами к независимости и революции. Но оппозиция тут же объявила его жертвой коммунистического режима. Для организаторов беспорядков это было принципиально. Пока на набережной бухты Виктория под государственный гимн КНР почетный караул торжественно поднимал флаги Китая и Гонконга, на улицах – погромы, да такие, чтобы полиции пришлось применять силу.

"Это важное и своевременное решение, которое показывает, что центральное правительство преисполнено решимости восстановить стабильность в Гонконге после года эскалации насилия и беспорядков с июня прошлого года", — заявила Кэрри Лам, глава администрации Гонконга.

За год протестов, за которыми Пекин долго наблюдал со стороны, Гонконг потерял статус в буквальном смысле тихой финансовой гавани, а значит, и миллиарды. От перекрытых демонстрантами улиц с раскрученной брусчаткой и остановленным метро страдали сами жители. Туризм и торговля еще до эпидемии остались без денег, которые тратили здесь китайцы с материка.

"Кто поедет в Ocean Park, Disneyland на выходные, в ресторан, если за то, что ты говоришь на материковом китайском, могут просто избить? Нужна стабильность, чтобы на бирже торги шли. Чтобы финансовые институты работали, для них не нужно, чтобы на улицах баррикады жгли", — сказал предприниматель Руслан Карманов.

Преподаватель из России, давно живущий в Гонконге, еще в прошлом году показывал нам, во что превратили мегаполис те, кто называют себя "борцами за демократию". Он видел, как организовывались митинги и кто за ними стоит.

"Американское консульство участвовало плотно, за всех вставало горой. В ноябре накрыли крупную компанию, которая финансировала протесты, арестовали более 70 миллионов долларов", — сказал Карманов.

Новый закон как раз и должен поставить заслон — и это отдельный пункт — иностранному вмешательству, которое режиссеры бунта даже не пытаются маскировать.

"Мы проделали действительно хорошую и важную работу, пытаясь защитить свободы жителей Гонконга", — заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

Потому и реакция Белого дома на китайский закон последовала еще до его принятия. Вашингтон отменят для Гонконга льготный таможенный режим, запрещает продажу технологий двойного назначения, прекращает выдачу виз китайским чиновникам, принимая акт в защиту гонконгских свобод.

Пекин тут же ответил. "Китай не напуганный ребенок. Как бы ни кричали гонконгские протестующие и какое бы давление ни оказывали внешние антикитайские силы, они не остановят действия Китая и решимость следовать закону о национальной безопасности Гонконга. Их заговор наверняка провалится, а их акт — всего лишь клочок ненужной бумаги", — отметил Чжао Лицзань, официальный представитель МИЛ КНР.

Уходить по-английски из своей бывшей колонии спустя 23 года не намерен и Лондон. И готовится раздать трем миллионам гонконгцев паспорта Ее Величества. О британском гражданстве, правда, речь не идет. Но некоторые лидеры гонконгского бунта, чтобы избежать арестов за призывы к свержению власти, объявили о роспуске своих движений и поспешили скрыться за границей. Ранившего полицейского ножом во время беспорядков, кстати, тоже задержали — прямо перед вылетом в Лондон.

Глава пекинского офиса правительства Гонконга Джон Люг Яи-Янь хорошо помнит, каким бесправным был его родной город при британской короне. И о новом законе рассуждает с позиции не чиновника, а коренного гонконгца: "Даже в первой главе закона четко указано, что принцип "одна страна, две системы" целиком и полностью сохраняется. Так же, как и все права и свободы. Они защищены основным законом Гонконга, для которого Китай хочет мира, стабильности и развития. Все это заложено в принципе "одна страна, две системы" — этакий "капитализм в социалистической стране".

Так что для жителей Гонконга ничего не изменится, как бы ни запугивал их Запад коммунистической угрозой. Печатая в газетах медиамагнатов, вроде миллиардера Джимми Лая, известного свой давней борьбой с Пекином, страшилки про съеденную красным китайским драконом автономию. И про то, как новое спецподразделение, которое создается специально для контроля за соблюдением нового закона, будет арестовывать всех несогласных подряд.

"Врали, что вам пришлют из Пекина отряд коммунистов ударный, а на самом-то деле создана структура, но там местные работают. Это подбило, конечно, пропаганду против закона", — сказал Руслан Карманов.

На всякий случай гарнизон китайской армии в Гонконге уже провел показательные учения. Но к новому закону это не имеет никакого отношения. За оборону автономии отвечают центральные власти. Поддержать их в годовщину перехода Гонконга к Китаю на улицы тоже вышло немало тех, кто знает: больше, чем Китай, сюда никто не вкладывает.

Гонконг Гонконгом в Китае называют только в самом Гонконге. Так звучит на кантонском диалекте. На официальном китайском — путунхуа — это Сянган. Так произносят название города китайцы на материке. Но иероглифы в данном случае одни и те же. И так ли уж важно название, если общего у материковых и гонконгских китайцев все равно больше.

Текст: "Вести недели"

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