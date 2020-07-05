По делу об убийстве россиянина в Австрии задержан еще один человек

Австрийская полиция задержала второго подозреваемого по делу об убийстве в городе Герасдорф (неподалеку от Вены) российского гражданина, просившего убежища в Австрии. Накануне по подозрению в убийстве в городе Линц был задержан 47-летний россиянин, его поместили под арест.

Второй задержанный сначала выступал в качестве свидетеля. Но на допросе он стал давать противоречивые показания, из-за чего и был задержан по подозрению в причастности к убийству.

Расследование этого дела ведет земельное ведомство Нижней Австрии по защите конституции и борьбе с терроризмом (контрразведка). По некоторым данным, следствие считает это убийство заказным, пишет ТАСС.

43-летний проситель убежища из России был застрелен в Герасдорфе в субботу, 4 июля. Полиция Австрии пока не подтвердила сообщения о том, что и убитый соискатель убежища, и стрелявший — выходцы из Чечни.

В российском посольстве в Вене сообщили, что обращений в связи с сообщениями об убийстве просителя убежища из России не поступало. Дипломаты проверяют информацию и будут при необходимости разбираться в ситуации.