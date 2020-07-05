К ЕГЭ привлекли нейросеть

3 июля в России стартовал Единый государственный экзамен — ЕГЭ. Из-за пандемии коронавируса начало итоговой аттестации у школьников было отложено более чем на месяц. Но согласно расписанию экзаменов все выпускники, желающие подать документы в вузы, успеют это сделать, чтобы приступить к занятиям уже 1 сентября. А санитарные меры при сдаче экзаменов — беспрецедентные.

В первый день сдавали географию, информатику и литературу. Результаты будут известны в течение двух недель. Но выпускники этого года получают свою первую оценку еще на входе — в градусах. И это не пустая формальность. В Свердловской области, например, из-за повышенной температуры пятерых школьников до первого экзамена не допустили. Теперь они будут сдавать ЕГЭ в резервный день.

По всей стране во время ЕГЭ будут работать 12 тысяч медиков. Маски, перчатки, антисептики, социальная дистанция обеспечены. Это азбука безопасности для школы в 2020 году, говорят организаторы экзаменов.

"Мы готовы к проведению Единого государственного экзамена — с соблюдением всех эпидемиологических норм, установленных Роспотребнадзором", — сказал Айбулат Хажин, министр образования Башкортостана.

Единственный, пожалуй, нюанс — маски. Выпускники могут их не надевать, если не хотят. А вот для организаторов и наблюдателей — никаких поблажек. Даже министр просвещения РФ Сергей Кравцов, который в день первого ЕГЭ был на Алтае, в маске рассказывал о том, как повлияла процедура проведения голосования на подготовку к ЕГЭ.

"Никак не повлияла. Наоборот, те меры, СИЗ, которые использовались на территории голосования, будут использоваться и при проведении ЕГЭ, в том числе термометрия, которая является одним из условий", — отметил Кравцов.

Перед экзаменом все кабинеты продезинфицировали. Разведены и потоки сотрудников школы. Те, кто обеспечивал голосование, не работают на ЕГЭ и наоборот.

Неизменными остаются чувства тех, кто сдает, и тех, кто только вышел из аудитории. Также на прежнем уровне сохраняется тотальный контроль за потенциальными нарушениями. Привычные камеры установлены в каждом классе и в штабах организаторов ЕГЭ. Происходящее в режиме реального времени анализируют в ситуационных центрах регионов.

Следят, кстати, не только люди, но и нейросеть. Искусственный интеллект анализирует нетипичное поведение и подает сигнал людям, а они уже на месте решают, было ли нарушение или это просто темперамент и нервы.

"В непростой год они сдают экзамен, ожидание больше месяца, нахождение в самоизоляции, последняя четвертая четверть, когда видеть учителя можно было только в дистанционном формате. Этот выпуск будет закаленный жизнью и в будущем, мы надеемся, станет гордостью нашей страны", — отметил Анзор Музаев, временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

Записи с камер видеонаблюдения хранятся 4 года — ровно столько действителен результат ЕГЭ. Так что в случае сомнений их можно пересмотреть. Кибербезопасность тоже на уровне. Задания с флешек или дисков распечатывают прямо в классах. Но опасность может прийти откуда не ждали.

Защищать ЕГЭ от сквозняков нужно едва ли не больше, чем от хакеров. И если резкий порыв ветра разметает листы, то собрать воедино комплект уже невозможно. И единственный выход — назначать экзамен на другой, резервный, день.

Сдавать ЕГЭ в этом году будут 714 тысяч выпускников. 6 июля начнется самый массовый экзамен – по русскому языку. Чтобы соблюсти новые санитарные нормы, его будут проводить в два дня – 6-го и 7 июля.