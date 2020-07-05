Столетняя Калмыкия смогла сохранить культуру и самобытность

5 июля Калмыкия впервые отмечает День Республики. Праздник учрежден к 100-летию Калмыцкой автономной области. 5 июля 1920 года первый общекалмыцкий съезд Советов принял Декларацию прав трудового калмыцкого народа, где провозглашалось создание автономной области в составе РСФСР. Каким вольный кочевой народ Калмыкии подошел к 100-летнему юбилею и чем живет республика сейчас?

Высушенная солнцем бескрайняя степь. Калмыкия — частица Азии внутри европейской России. Уникальный регион, где жители празднуют день рождения два раз в год, а буддийская философия — официальная религия.

Утренний молебен в "Золотой обители Будды Шакьямуни". Это один из самых больших в Европе хурулов (храмов), и строили его всем народом.

"Это была народная стройка, когда практически ни одна семья в республике, не только калмыцкая, не осталась в стороне", — отметил Йонтен-гелюнг, администратор центрального хурула "Золотая обитель Будды Шакьямуни".

Единство при строительстве хурула сами калмыки часто сравнивают с важнейшим историческим событием — образованием собственной автономии в молодой советской республике. Именно в 1920-м разрозненные части кочующего народа стали одним целым.

Историю можно потрогать руками. Этим бревенчатым стенам — больше века. Старый дом в поселке Чилгир. Именно отсюда начиналась Калмыцкая автономия. Здесь со 2-го по 9 июля проходил первый общекалмыцкий съезд Советов.

Монголы-ойраты пришли в прикаспийские степи еще в XVII веке. Добровольно вошли в состав Российской империи, защищая ее южные границы. Снискали славу бесстрашных воинов-степняков. В веке ХХ начинается совсем другая жизнь — оседлая. Строится столица республики Элиста.

Верхом на верблюде или лошади и сейчас умеет ездить почти каждый мальчишка. Животноводство, как и 100 лет назад, — основа экономики республики. На степных пастбищах пасутся больше 400 тысяч голов крупного рогатого скота, а поголовье овец и коз давно перешагнуло за два миллиона.

Овечья шерсть — золотое руно Калмыкии. В этом хозяйстве трудится почти весь поселок. Работы хватает и молодым и пенсионерам. Сейчас самая горячая пора — стрижка.

Пресная вода — настоящий дефицит. Иногда, чтобы найти ее, бурят 100-метровые скважины. Зато есть соленые озера, завораживающие своей красотой и притягивающие тысячи туристов. Самое большое — Маныч. Это территория республиканского заповедника. Под охраной — редкая флора и фауна степей, в том числе и визитная карточка Калмыкии краснокнижный сайгак.

Вдоволь в степи хватает ветра и солнечного света. Климатические особенности здесь используют с выгодой, преобразуя в электроэнергию. Эти ветряные мельницы самые большие в России.

О степном ветре и жарком солнце песни Владимира Каруева. Бывший инженер сегодня — народный джангарчи — сказитель, исполнитель древнего калмыцкого эпоса. Старинные сказания, шаманские напевы, но есть и отдельная песня – "Сибирь" — про самый тяжелый период истории калмыков, депортацию 1943 года. Доклад НКВД о ненадежности калмыцких кавалеристов на фронте признают большой ошибкой, но годами позже. Ссылке подвергнется весь народ.

"Наш народ смог выстоять, пережить и при этом сохранить в себе чувство собственного достоинства, стремления к жизни, чтобы идти дальше и развиваться", — заявил глава Калмыкии Бату Хасиков.

Из-за не простой эпидситуации празднования, посвященные 100-летию автономии, в республике перенесли. Но важную дату встречают по-семейному. На столе — махан из баранины, хрустящие борцоки и, конечно, калмыцкий чай.

В важный день калмыки приходят и к одинокому старому дереву посреди степи. Согласно преданиям тополь посадил один буддийский монах, который вернулся из Тибета. Для калмыков это место — священное, тотемное, ведь они так похожи — дерево растущее фактически без воды, под палящим солнцем, и малочисленный народ России, который прошел тяжелейшие исторические испытания и смог сохранить свою культуру и самобытность.