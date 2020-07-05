5 июля 202017:47

Семейная ссора вылилась в масштабный пожар в пятиэтажке

Семейная ссора стала причиной масштабного пожара в жилом доме в Херсонской области Украины. В городе Новая Каховка загорелась пятиэтажка, передает телеканал "Россия 24".

Как сообщается, один из жителей поджёг квартиру на пятом этаже, поссорившись с женой. Пожар перекинулся на крышу и огонь начал быстро распространяться.

Жителей дома эвакуировали. Жертв и пострадавших на данный момент нет.

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