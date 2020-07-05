Норвежский "Викинг" высадит мигрантов на Сицилии

Норвежское судно Ocean Viking получило разрешение на высадку 180 мигрантов на берег Сицилии, сообщает AFP. Судно принадлежит неправительственной организации SOS Mediterranee, разрешение дано на высадку мигрантов в порту города Порто-Эмпедокле, в который Ocean Viking должен войти к утру завтрашнего дня, 6 июля.

За разрешением на швартовку компания-владелец судна обратилась к правительству Италии 3 июля. Сообщалось, что из 180 мигрантов 44 требуют высадки на итальянском берегу. Однако ранее итальянские власти предупреждали, что задержат судно, если оно войдет в порт.

Работы по спасению мигрантов в Средиземном море возобновлены Ocean Viking в конце июня.