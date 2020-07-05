Автобус сгорел по пути из Москвы в Дагестан

В подмосковном Домодедове сгорел автобус, который направлялся с пассажирами в Дагестан.

Инцидент произошел на тридцать шестом километре трассы М-4. В салоне "Вольво" находились 16 человек, их успели эвакуировать.

Пожар локализовали, передает канал "Россия 24" со ссылкой на МЧС.

Пассажиры уехали к месту назначения в другом автобусе.